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12:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянин организовал незаконный дом престарелых в трехкомнатной квартире

Незаконный дом престарелых обнаружили в пятиэтажном доме на улице Цимлянская в Иркутске.

Как 27 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, информацию, что в городе работает нелегальный приют для пенсионеров получили участковые уполномоченные отдела полиции № 9 МУ МВД России «Иркутское». Они выехали по указанному адресу и обнаружили, что в одной из арендованных трехкомнатных квартир, где ранее размещался частный детский сад, 31-летний иркутянин предоставлял услуги по уходу за пожилыми людьми. На момент проверки в квартире находились трое пенсионеров. Сутки в так называемом пансионате стоили родственникам постояльцев около тысячи рублей.

У организатора отсутствовала соответствующая документация, разрешающая предпринимательскую деятельность. По данным полиции, организация была не зарегистрирована в установленном порядке, и не производила налоговые вычеты. В отношении него полицейские составили протокол по статье 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу и принятия правого решения. В свою очередь, по данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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