Иркутянин организовал незаконный дом престарелых в трехкомнатной квартире
Незаконный дом престарелых обнаружили в пятиэтажном доме на улице Цимлянская в Иркутске.
Незаконный дом престарелых обнаружили в пятиэтажном доме на улице Цимлянская в Иркутске.
Как 27 октября 2017 года сообщила
У организатора отсутствовала соответствующая документация, разрешающая предпринимательскую деятельность. По данным полиции, организация была не зарегистрирована в установленном порядке, и не производила налоговые вычеты. В отношении него полицейские составили протокол по статье 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу и принятия правого решения. В свою очередь, по данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).