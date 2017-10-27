Режим особо охраняемой территории могут установить на мысе Бурхан на Ольхоне
Возможность включить мыс Бурхан на острове Ольхон в границы Прибайкальского национального парка рассматривает «Заповедное Прибайкалье».
Возможность включить мыс Бурхан на острове Ольхон в границы Прибайкальского национального парка рассматривает «Заповедное Прибайкалье».
Как сообщает 27 октября 2017 года
Региональное министерство природных ресурсов и экологии сообщает, что в 80-х годах прошлого века решением исполкома Иркутского областного Совета народных депутатов мыс Бурхан был объявлен одним из памятников природы регионального значения. В 2014—2015 годах, исполняя поручение президента России, минприроды Иркутской области провело инвентаризацию всех таких памятников, включая мыс Бурхан, для определения их фактического состояния и актуализации архивных документов.
Далее был подготовлен проект постановления областного правительства, утверждающий сведения о границах памятника природы регионального значения «Мыс Бурхан» и устанавливающий особые условия использования его территории, связанные с охраной этого объекта. Однако в 2016 году процесс согласования документа был приостановлен в связи с тем, что возникли противоречия по поводу того, кому принадлежит территория памятника. С одной стороны, он находится на землях Хужирского муниципального образования, и работы по внесению в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах и режимах мыса Бурхан относятся к компетенции областных властей. С другой — это территория Прибайкальского национального парка, значит, зона ответственности федерального учреждения «Заповедное Прибайкалье».
Чтобы разобраться в спорной ситуации, в минприроды изучили судебную практику. В 2015 году прокуратура Иркутской области сначала через арбитражный суд
Суд определил, что данное постановление не имеет юридической силы, поскольку и территории населённых пунктов, и земли иных категорий на острове входят в границы Прибайкальского национального парка, то есть являются федеральной собственностью. Эта позиция была основана на заключениях Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзора, генерального прокурора России.