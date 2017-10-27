Сергей Шнуров купил брянской бабушке, живущей в ветхой конюшне, двухкомнатную квартиру

Источник: РИА "Новости"

Брянская пенсионерка Нина Макеева почти 30 лет прожила в конюшне. А на днях купила квартиру за 500 тысяч рублей. За эти деньги в поселке Лопатино Комаричского района Брянской области можно себе позволить даже двушку площадью 46 квадратных метров.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

Нина Дмитриевна обошла все пороги районных администраций с просьбой переселить ее из ветхого неотапливаемого помещения постройки XIX века. В ответ ей предлагали только переехать из конюшни в старую школу. Знакомые посоветовали бабушке обратиться на телевидение. И 16 октября в эфире программы «Мужское и женское» Нина Дмитриевна рассказала о своей беде всей стране.

В студии программы брянские чиновники снова твердили одно и то же, мол, помочь 79-летней пенсионерке могут, только переселив ее из старой конюшни в старую школу. Особой заинтересованности в судьбе Нины Дмитриевны они не показали. Чего не скажешь о Следственном комитете и неком известном музыканте. Следователи организовали проверку, а музыкант пожертвовал пенсионерке 500 тысяч рублей.

ТАИНСТВЕННЫЙ МЕЦЕНАТ

Поначалу имя этого доброго человека скрывалось. Но как стало известно «БрянскToday», квартиру для Нины Макеевой оплатил известный музыкант, поэт, художник и просто хороший человек Сергей Шнуров. Это он, узнав, в каких условиях живет пенсионерка, помог 79-летней женщине переехать из холодной ветхой конюшни в теплую квартиру со всеми удобствами.

Впрочем, это не дебют Шнурова-благотворителя. В мае этого года Сергей вместе с Александром Кержаковым, Михаилом Боярским, Евгением Плющенко и другими знаменитостями принимал участие в благотворительном фотопроекте, посвященном людям с синдромом Дауна.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BT9LDFzjGjf/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-11T14:42:57+00:00">Май 11 2017 в 7:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А на прошлый Новый год Сергей отправил абсолютно незнакомому ему жителю Перми гитару в подарок на 50-летие — вместе с хорошим чехлом и автографом. Просто об этом попросила в «Инстаграме» дочь жителя Перми, а Шнуров вот так запросто выполнил ее просьбу и исполнил мечту мужчины.