Сергей Шнуров купил брянской бабушке, живущей в ветхой конюшне, двухкомнатную квартиру
79-летняя Нина Макеева не верит своему счастью.
79-летняя Нина Макеева не верит своему счастью.
Брянская пенсионерка Нина Макеева почти 30 лет прожила в конюшне. А на днях купила квартиру за 500 тысяч рублей. За эти деньги в поселке Лопатино Комаричского района Брянской области можно себе позволить даже двушку площадью 46 квадратных метров.
ОТКУДА ДЕНЬГИ?
Нина Дмитриевна обошла все пороги районных администраций с просьбой переселить ее из ветхого неотапливаемого помещения постройки XIX века. В ответ ей предлагали только переехать из конюшни в старую школу. Знакомые посоветовали бабушке обратиться на телевидение. И 16 октября в эфире программы «Мужское и женское» Нина Дмитриевна рассказала о своей беде всей стране.
ТАИНСТВЕННЫЙ МЕЦЕНАТ
Поначалу имя этого доброго человека скрывалось. Но как стало известно «БрянскToday», квартиру для Нины Макеевой оплатил известный музыкант, поэт, художник и просто хороший человек Сергей Шнуров. Это он, узнав, в каких условиях живет пенсионерка, помог 79-летней женщине переехать из холодной ветхой конюшни в теплую квартиру со всеми удобствами.
А на прошлый Новый год Сергей отправил абсолютно незнакомому ему жителю Перми гитару в подарок на 50-летие — вместе с хорошим чехлом и автографом. Просто об этом попросила в «Инстаграме» дочь жителя Перми, а Шнуров вот так запросто выполнил ее просьбу и исполнил мечту мужчины.
Кроме того Шнуров ратует за пристройство бездомных кошек и просит людей не покупать этих милых мурлык, а брать их в кафе «Республика котов». И даже переделал припев своего хита «Ч. П. Х.»: «Если котика хотите, то берите — чисто Питер!».