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15:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Сергей Шнуров купил брянской бабушке, живущей в ветхой конюшне, двухкомнатную квартиру

79-летняя Нина Макеева не верит своему счастью.

Источник: РИА "Новости"

Брянская пенсионерка Нина Макеева почти 30 лет прожила в конюшне. А на днях купила квартиру за 500 тысяч рублей. За эти деньги в поселке Лопатино Комаричского района Брянской области можно себе позволить даже двушку площадью 46 квадратных метров.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

Нина Дмитриевна обошла все пороги районных администраций с просьбой переселить ее из ветхого неотапливаемого помещения постройки XIX века. В ответ ей предлагали только переехать из конюшни в старую школу. Знакомые посоветовали бабушке обратиться на телевидение. И 16 октября в эфире программы «Мужское и женское» Нина Дмитриевна рассказала о своей беде всей стране.

В студии программы брянские чиновники снова твердили одно и то же, мол, помочь 79-летней пенсионерке могут, только переселив ее из старой конюшни в старую школу. Особой заинтересованности в судьбе Нины Дмитриевны они не показали. Чего не скажешь о Следственном комитете и неком известном музыканте. Следователи организовали проверку, а музыкант пожертвовал пенсионерке 500 тысяч рублей.

ТАИНСТВЕННЫЙ МЕЦЕНАТ

Поначалу имя этого доброго человека скрывалось. Но как стало известно «БрянскToday», квартиру для Нины Макеевой оплатил известный музыкант, поэт, художник и просто хороший человек Сергей Шнуров. Это он, узнав, в каких условиях живет пенсионерка, помог 79-летней женщине переехать из холодной ветхой конюшни в теплую квартиру со всеми удобствами.

Впрочем, это не дебют Шнурова-благотворителя. В мае этого года Сергей вместе с Александром Кержаковым, Михаилом Боярским, Евгением Плющенко и другими знаменитостями принимал участие в благотворительном фотопроекте, посвященном людям с синдромом Дауна.
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А на прошлый Новый год Сергей отправил абсолютно незнакомому ему жителю Перми гитару в подарок на 50-летие — вместе с хорошим чехлом и автографом. Просто об этом попросила в «Инстаграме» дочь жителя Перми, а Шнуров вот так запросто выполнил ее просьбу и исполнил мечту мужчины.

Кроме того Шнуров ратует за пристройство бездомных кошек и просит людей не покупать этих милых мурлык, а брать их в кафе «Республика котов». И даже переделал припев своего хита «Ч. П. Х.»: «Если котика хотите, то берите — чисто Питер!».

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