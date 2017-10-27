Питьевая вода в Вихоревке Иркутской области заражена кишечной палочкой

Бактерии кишечной палочки обнаружены в питьевой воде в Вихоревке Братского района Приангарья. В связи с этим Роспотребнадзор вынес предписание и штраф водоснабжающей организации «Тепловые сети». Местные жители на протяжении длительного времени вынуждены покупать бутилированную воду, либо ездить за ней на ближайший рудник или в Братск. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».