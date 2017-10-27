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12:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Питьевая вода в Вихоревке Иркутской области заражена кишечной палочкой

Роспотребнадзор вынес предписание и штраф водоснабжающей организации.

Источник: IrkutskMedia.ru

Бактерии кишечной палочки обнаружены в питьевой воде в Вихоревке Братского района Приангарья. В связи с этим Роспотребнадзор вынес предписание и штраф водоснабжающей организации «Тепловые сети». Местные жители на протяжении длительного времени вынуждены покупать бутилированную воду, либо ездить за ней на ближайший рудник или в Братск. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

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