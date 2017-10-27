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11:58 (мск), источник: Вести Иркутск

«В моем городе вновь первый снег». Транспортный коллапс на Култукском тракте

Зима пришла в Иркутскую область. И как всегда, неожиданно. Люди в спешке искали зимние вещи, а автомобилисты попали в транспортный коллапс.

Источник: Вести Иркутск

— На несколько часов движение по Култукскому тракту было парализовано из-за этой фуры. Только ближе к полуночи машины пустили в одну сторону, тем временем ещё сотни машин на встречном направлении ждут своей возможности проехать.

Убрать с трассы гружёную под завязку фуру непросто. Гололедица такая, что даже спецмашина буксует на месте. Задача дорожников хотя бы частично освободить проезд.

И это лишь один из эпизодов на Култукском тракте. Аварийные ситуации возникли у многих дальнобойщиков. Внештатные ситуации разруливали сообща сотрудники ГИБДД, дорожная служба и водители, которые и стали заложниками ситуации:

— Вытащить пытаемся трактором, но что-то не очень получается.

Дорожные полицейские временно ограничивали движение большегрузов. Спуски и подъёмы стали неприступными. Пробки растянулась на несколько километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Мы столько времени уже стоим, ну что нельзя было это всё разгрести, побыстрее пропустить, а потом вытаскивать её. Это что, вы думаете, первый раз так? Постоянно мы мучаемся, ездим по этой трассе, — говорит пассажир маршрутного такси Екатерина.

Затруднено движение было и на других федеральных трассах. Всю ночь там дежурили экипажи ДПС.

— Водители, которые едут в нашу область, зачастую не знают проблемные участки наших дорог, и, соответственно, увеличивается риск попадания их в дорожно-транспортные происшествия, — говорит инспектор по пропаганде БДД ГИБДД по Иркутской области Иван Малахов.

По словам метеорологов, похолодание вызвал циклон, который пришёл к нам из западной Сибири. В ближайшее время Иркутскую область ждёт небольшое потепление.

— Наиболее благоприятный день для юга области — это воскресенье. В дневные часы ждём повышение температуры до +5 +10 градусов, — говорит начальник отдела метерологических прогнозов иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова.

Относительно тёплой обещает быть вся следующая неделя. Но постепенно температура снизится. Поэтому тем, кто ещё не переобулся в зимнюю резину, стоит поспешить.

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