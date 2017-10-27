«В моем городе вновь первый снег». Транспортный коллапс на Култукском тракте
Зима пришла в Иркутскую область. И как всегда, неожиданно. Люди в спешке искали зимние вещи, а автомобилисты попали в транспортный коллапс.
Зима пришла в Иркутскую область. И как всегда, неожиданно. Люди в спешке искали зимние вещи, а автомобилисты попали в транспортный коллапс.
— На несколько часов движение по Култукскому тракту было парализовано
Убрать с трассы гружёную под завязку фуру непросто. Гололедица такая, что даже спецмашина буксует на месте. Задача дорожников хотя бы частично освободить проезд.
И это лишь один из эпизодов на Култукском тракте. Аварийные ситуации возникли у многих дальнобойщиков. Внештатные ситуации разруливали сообща сотрудники ГИБДД, дорожная служба и водители, которые и стали заложниками ситуации:
— Вытащить пытаемся трактором, но
Дорожные полицейские временно ограничивали движение большегрузов. Спуски и подъёмы стали неприступными. Пробки растянулась на несколько километров.
— Мы столько времени уже стоим, ну что нельзя было это всё разгрести, побыстрее пропустить, а потом вытаскивать её. Это что, вы думаете, первый раз так? Постоянно мы мучаемся, ездим по этой трассе, — говорит пассажир маршрутного такси Екатерина.
Затруднено движение было и на других федеральных трассах. Всю ночь там дежурили экипажи ДПС.
— Водители, которые едут в нашу область, зачастую не знают проблемные участки наших дорог, и, соответственно, увеличивается риск попадания их в
По словам метеорологов, похолодание вызвал циклон, который пришёл к нам из западной Сибири. В ближайшее время Иркутскую область ждёт небольшое потепление.
— Наиболее благоприятный день для юга области — это воскресенье. В дневные часы ждём повышение температуры до +5 +10 градусов, — говорит начальник отдела метерологических прогнозов иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова.
Относительно тёплой обещает быть вся следующая неделя. Но постепенно температура снизится. Поэтому тем, кто ещё не переобулся в зимнюю резину, стоит поспешить.