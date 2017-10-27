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13:14 (мск), источник: Индикатор

Из серебра и графена создали гибкий сенсорный экран

Ученые из Университета Сассекса разработали дешевый и гибкий сенсорный экран из серебра и графена. В отличие от использовавшихся ранее материалов новая разработка гораздо прочнее.

Исследование опубликовано в журнале Американского химического общества Langmuir.

«Современные экраны смартфонов очень непрочные, потому что сенсорный датчик сделан из оксида индия-олова. Этот материал довольно-таки хрупкий, поэтому его нужно наносить на твердую поверхность, такую как стекло. Слой стекла часто трескается. Наша новейшая разработка не требует наличия твердой стеклянной поверхности», — сообщил автор исследования Мэтью Блэк.

Ученые обнаружили, что сочетание графена — материала, изготовленного из одного слоя атомов углерода, — с серебряными нанопроводами позволяет получить гибкое полупроводниковое покрытие. Для такого гибкого материала не требуется наличие защитного стекла.

Несмотря на то, что серебро редкий и дорогой металл, его требуется совсем немного. Основной «ингредиент» покрытия — графен, стоимость которого, по словам исследователей, падает. Добавление графена в серебряную нанопроволку увеличивает способность проводить электричество материала примерно в десять раз.

«Результаты исследования помогут разработать полностью гибкие смартфоны и другие устройства», — заключил Блэк.

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