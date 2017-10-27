Из серебра и графена создали гибкий сенсорный экран
Ученые из Университета Сассекса разработали дешевый и гибкий сенсорный экран из серебра и графена. В отличие от использовавшихся ранее материалов новая разработка гораздо прочнее.
Ученые из Университета Сассекса разработали дешевый и гибкий сенсорный экран из серебра и графена. В отличие от использовавшихся ранее материалов новая разработка гораздо прочнее.
Исследование опубликовано в журнале Американского химического общества Langmuir.
«Современные экраны смартфонов очень непрочные, потому что сенсорный датчик сделан из оксида
Ученые обнаружили, что сочетание графена — материала, изготовленного из одного слоя атомов углерода, — с серебряными нанопроводами позволяет получить гибкое полупроводниковое покрытие. Для такого гибкого материала не требуется наличие защитного стекла.
Несмотря на то, что серебро редкий и дорогой металл, его требуется совсем немного. Основной «ингредиент» покрытия — графен, стоимость которого, по словам исследователей, падает. Добавление графена в серебряную нанопроволку увеличивает способность проводить электричество материала примерно в десять раз.
«Результаты исследования помогут разработать полностью гибкие смартфоны и другие устройства», — заключил Блэк.