Охота на охоту. В Приангарье растёт численность промысловых животных

В октябре в Иркутской области произошло два случая, которые «взорвали» Интернет: в начале месяца мэр Братска Сергей Серебренников написал на своей страничке в социальной сети о том, что в лесу Тайшетского района он встретил медведицу с медвежатами и успел их заснять на камеру телефона.

Встреча градоначальника с «начальником тайги» прошла мирно, никто не пострадал. Чего не скажешь о другом инциденте, случившемся несколькими днями ранее в Нижнеудинске. Тогда прямо в центре города медведь напал на 17-летнего парня. Животное ликвидировали, пострадавший отделался раной на спине.

Эти случаи подтверждают уверенность охотоведов региона в том, что численность бурого медведя в Иркутской области ужа давно и намного превысила все оптимальные уровни.

Как рассказал в пресс-центре «АиФ в ВС» старший научный сотрудник учебно-методического центра «Сибохотнаука» Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского Борис Дицевич, за последний год поголовье бурого хозяина тайги выросло на две тысячи и достигло 16,5 тыс. Однако, по словам начальника отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области Степана Пересыпкина, оптимальная численность для нашего региона — порядка 5 тыс. особей. По его мнению, одним из факторов, позволявших сдерживать численность медведя, была берложья охота, разрешавшая человеку добывать зверя в период спячки.

Кто в тайге хозяин?

Однако около четырёх лет назад сроки охоты на медведя в зимний период изменили. Если ранее она заканчивалась 28 февраля, то сейчас — 30 ноября.

— Сроки сократили до такой степени, что берложья охота в них просто не попадает, — говорит Степан Владимирович. — В нашем регионе большая доля добычи медведя приходилась именно на зиму, потому что это была гарантированная охота: человек нашёл берлогу, проверил, что зверь там и там же останется до весны, потом нашёл клиента, желающего гарантированно получить трофей, и добыл зверя. Сейчас же сезон охоты на медведя в осеннее-зимний период заканчивается в тот момент, когда косолапый ещё в спячку не залёг, и добыть его очень сложно.

К тому же, сегодня нет и спроса на медведя. Заказывают только в подарок в виде ковра. А раньше много зверя уходило в Китай, где возможность попробовать блюдо из медвежьих лап считались признаком грядущего благосостояния. Но сейчас из нашей страны нельзя вывозить такие товары.

Как привлечь охотников?

В то же время в Приангарье регистрируют прирост и других видов охотничьих животных. По данным Бориса Дицевича, в последнее время растёт количество соболя, норки, ондатры, белки, рыси, росомахи.

— Численность соболя и в перспективе будет повышаться, — уточняет Дицевич. — Количество норки стабильно, хотя соболь её поддавливает. Много у нас и ондатры, белки, но интереса к ним среди охотников мало.

Поголовье лося, по словам представителя науки, также не меняется, особенно в тех районах, где заросли старые вырубки, создав благоприятные условия для жизни этих животных. В северных территориях региона много изюбря, косули. А вот за численностью дикого северного оленя учёные призывают следить, поскольку на их популяцию очень влияют работы по прокладке трубопроводов.

Увеличение численности всех видов охотничьих животных на территории Приангарья эксперты связывают с работой сотрудников Службы и частных охотпользователей. По словам Пересыпкина, сейчас в Приангарье объекты животного мира используют 112 охотпользователей. За ними закреплено порядка 73% охотничьих угодий региона, остальные — общедоступные.

— Охотпользователи заинтересованы в увеличении численности и плодовитости животных, — говорит Степан Пересыпкин. — Это их заработок. Поэтому они проводят мероприятия, улучшающие условия обитания зверя: подкармливают животных, выкладывают сено, минералы для копытных, подкормку для боровой дичи. Важна и ответственность охотпользователей, которая закреплена федеральным законодательством.

Пушное и рогатое богатство региона можно было бы обратить в реальные доходы области, если бы начали развивать туристический сервис для охотников. Но с этим дела пока обстоят туго.