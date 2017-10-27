Ноябрь в Омске начнется с ветра и потепления

«В предстоящий период сохранится неустойчивая погода, в отдельные дни с сильным ветром и резкими перепадами температуры воздуха и атмосферного давления», — ожидают синоптики.

Так, в субботу, 28 октября, будет облачно, гололед, а также пройдут снег и мокрый снег. В воскресенье, 29 октября, интенсивность осадков уменьшится и похолодает. Холодной обещает быть и ночь понедельника.

«В дальнейшем в отдельные дни пройдут осадки в виде снега и дождя. В конце октября и начале ноября в теплом секторе под влиянием юго-западных потоков будет ветрено, температурный фон повысится, но ненадолго», — сообщает Гидрометцентр.