В художественном музее Иркутска открылась выставка к юбилею революции
К концу октября временное правительство во главе с Керенским доживало свои последние дни, а красные батальоны уже готовились к штурму Зимнего.
К концу октября временное правительство во главе с Керенским доживало свои последние дни, а красные батальоны уже готовились к штурму Зимнего.
Через несколько дней — вековой юбилей Октябрьской революции. В честь знаменательной даты для нашей страны в Иркутском художественном музее открылась выставка.