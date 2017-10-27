Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Назван лучший способ мыть фрукты
Установлен новый рекорд стоимости наручных часов
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Меладзе рассказал в прямом эфире, что сам ушел от бывшей жены
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
12:01 (мск), источник: dostup1.ru

Бывший глава Миасса стал почетным гражданином города

В настоящее время Войнов является директором Миасского филиала ЮУрГУ и действующим депутатом городского Собрания.

Собрание депутатов Миасса (Челябинская область) на очередной сессии 27 октября присвоило звание почетного гражданина города экс-главе муниципалитета Игорю Войнову, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы мэрии, конкуренцию Войнову составляли бывшие руководители городских управлений образования Сергей Репин (сегодня — декан факультета психологии и педагогики ЧелГУ) и культуры Людмила Орлова.

«В итоге 20 из 24 депутатов проголосовали за Игоря Войнова», — говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время Войнов является директором Миасского филиала ЮУрГУ и действующим депутатом городского Собрания.

Войнов с 2000 по 2010 был депутатом ЗСО Челябинской области, с марта 2010 по сентябрь 2015 — главой Миасского городского округа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Суд признал «Уфалейникель» банкротом
Бывший глава Миасса стал почетным гражданином города
СМИ узнали вероятную причину крушения российского Ми-8
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Греф не ожидает дефицита рабочих мест в «новой экономике»
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Топ-менеджер «Трансаэро» стал новым гендиректором «ВИМ-Авиа»
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова Тромбофлебит, который ранее называли причиной смерти, оказался лишь катализатором
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь