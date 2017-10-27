Бывший глава Миасса стал почетным гражданином города
В настоящее время Войнов является директором Миасского филиала ЮУрГУ и действующим депутатом городского Собрания.
В настоящее время Войнов является директором Миасского филиала ЮУрГУ и действующим депутатом городского Собрания.
Собрание депутатов Миасса (Челябинская область) на очередной сессии 27 октября присвоило звание почетного гражданина города
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«В итоге 20 из 24 депутатов проголосовали за Игоря Войнова», — говорится в сообщении.
Напомним, в настоящее время Войнов является директором Миасского филиала ЮУрГУ и действующим депутатом городского Собрания.
Войнов с 2000 по 2010 был депутатом ЗСО Челябинской области, с марта 2010 по сентябрь 2015 — главой Миасского городского округа.