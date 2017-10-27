Бывший глава Миасса стал почетным гражданином города

Собрание депутатов Миасса (Челябинская область) на очередной сессии 27 октября присвоило звание почетного гражданина города экс-главе муниципалитета Игорю Войнову, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы мэрии, конкуренцию Войнову составляли бывшие руководители городских управлений образования Сергей Репин (сегодня — декан факультета психологии и педагогики ЧелГУ) и культуры Людмила Орлова.

«В итоге 20 из 24 депутатов проголосовали за Игоря Войнова», — говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время Войнов является директором Миасского филиала ЮУрГУ и действующим депутатом городского Собрания.