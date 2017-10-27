На территории Ботанического сада ПГНИУ продолжается ремонт водовода

Подрядная организация компании «Новогор-Прикамье» ведёт ремонт водовода, из—за аварии на котором произошло затопление территории пермского университета.

Напомним, что из-за утечки на магистральном водоводе 23 октября водой затопило часть университетского ботанического сада. По мнению специалистов университета, под угрозой гибели оказались ценные растения. «Новогором» была организована круглосуточная откачка воды с территории сада и наиболее значимых участков университетского городка.

«Водоснабжение двух учебных корпусов было восстановлено в тот же день путём переключения на резервный водовод. На повреждённом водоводе продолжаются ремонтные работы, исключающие повторение аварийной ситуации. В настоящее время устанавливаются причины, по которым на водоводе, отремонтированном этим летом, произошла утечка. Ремонт этого водовода проводила одна из подрядных организаций, “Новогор” выступал заказчиком данных работ. Компания “Новогор-Прикамье” приносит свои извинения за случившееся и выражает готовность решить вопрос о возмещении ущерба, причиненного аварией», — отмечают в «Новогоре».

При этом в организации поясняют, что вопрос о переносе магистрального водовода с территории ботанического сада обсуждался, но не получил положительного ответа.

«Дело в том, что от трубопровода, построенного в 1969 году, запитано много абонентов, в том числе, жилые дома и промышленные предприятия. И его перенос потребовал бы не только гигантских финансовых затрат, но и создал бы массу неудобств для пешеходов и водителей автотранспорта», — пояснили в пресс-службе «Новогор-Прикамье».