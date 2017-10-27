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12:12 (мск), источник: РИА Крым

На выходных Крым зальет дождями

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Сильные дожди и штормовой ветер ожидаются в Крыму с 28 по 30 октября, предупреждают в Главном управлении МЧС РФ по РК со ссылкой на синоптиков.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с прохождением атлантического циклона 28, 29 и 30 октября в Крыму ожидаются сложные погодные условия. Днем в субботу, 28 октября, на полуострове ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. 29 октября и в течение суток 30 октября — очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер, достигающий в порывах скорости 25 м/с. Кроме этого, в понедельник прогнозируют сильные, местами очень сильные дожди», — предупреждают в ведомстве.

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