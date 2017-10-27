На выходных Крым зальет дождями
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Сильные дожди и штормовой ветер ожидаются в Крыму с 28 по 30 октября, предупреждают в Главном управлении МЧС РФ по РК со ссылкой на синоптиков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Сильные дожди и штормовой ветер ожидаются в Крыму с 28 по 30 октября, предупреждают в Главном управлении МЧС РФ по РК со ссылкой на синоптиков.
«В связи с прохождением атлантического циклона 28, 29 и 30 октября в Крыму ожидаются сложные погодные условия. Днем в субботу, 28 октября, на полуострове ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. 29 октября и в течение суток 30 октября — очень сильный