Как выглядят имена казахстанских политиков на латинице
Проект нового казахского алфавита был презентован казахстанцам в начале октября.
Проект нового казахского алфавита был презентован казахстанцам в начале октября.
Как сообщалось ранее, Нурсултан Назарбаев подписал указ об утверждении алфавита казахского языка, основанного на латинской графике, сообщает Zakon.kz. Также глава государства сегодня подписал указ о переводе алфавита с кириллицы на латинскую графику.
Портал Zakon.kz решил посмотреть, как будут выглядеть имена известных казахстанских политиков на латинице.
Нұрсұлтан Назарбаев — Nursultan Nazarbaev.
Бақытжан Сағынтаев — Baqytjan Sag'yntaev.
Қасым-Жомарт Тоқаев —
Кәрім Мәсімов — Ka’rim Ma’simov.
Қалмұханбет Қасымов — Qalmuhanbet Qasymov.
Гүлшара Әбдіқалықова — Gu’ls'ara Abdykali’kova.
Тамара Дүйсенова — Tamara Du’i"senova.
Асқар Мамин — Asqar Mami’n.
Асқар Жұмағалиев — Asqar Jumag’ali'ev.
Қайрат Әбдiрахманов — Qai’rat A’bdirahmanov.
Бейбіт Атамқұлов — Bei’bit Atamqulov.
Сәкен Жасұзақов — Sa’ken Jasuzaqov.
Елжан Біртанов — Eljan Birtanov.
Арыстанбек Мұхамедиұлы — Arystanbek Muhamedi'uly.
Ахметжан Есiмов — Ahmetjan Esimov.
Иманғали Тасмағамбетов — Imang'ali' Tasmag'ambetov.
Әсет Исекешев — A'set Isekes'ev.
Бауыржан Байбек -Bay'yrjan Bai'bek.
Мұхтар Құл-Мұхаммед — Muhtar
Напомним, в апреле этого года в своей программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» глава государства Нурсултан Назарбаев предложил план перехода на латинский алфавит. По его словам, к этому моменту Казахстан шел с тех пор, как была приобретена независимость. С 2025 года, отмечал президент, казахстанцы должны использовать латиницу во всех сферах жизнедеятельности. Вся деловая документация, периодическая печать и учебники должны выходить на обновленном алфавите. Проект нового казахского алфавита был презентован казахстанцам в начале октября. Специфические звуки в нем обозначают не диграфами, а специальными символами — буквами с апострофами.