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12:10 (мск), источник: Zakon.kz

Как выглядят имена казахстанских политиков на латинице

Проект нового казахского алфавита был презентован казахстанцам в начале октября.

Как сообщалось ранее, Нурсултан Назарбаев подписал указ об утверждении алфавита казахского языка, основанного на латинской графике, сообщает Zakon.kz. Также глава государства сегодня подписал указ о переводе алфавита с кириллицы на латинскую графику.

Портал Zakon.kz решил посмотреть, как будут выглядеть имена известных казахстанских политиков на латинице.

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Нұрсұлтан Назарбаев — Nursultan Nazarbaev.

Бақытжан Сағынтаев — Baqytjan Sag'yntaev.

Қасым-Жомарт Тоқаев — Qasym-Jomart Toqaev.

Кәрім Мәсімов — Ka’rim Ma’simov.

Қалмұханбет Қасымов — Qalmuhanbet Qasymov.

Гүлшара Әбдіқалықова — Gu’ls'ara Abdykali’kova.

Тамара Дүйсенова — Tamara Du’i"senova.

Асқар Мамин — Asqar Mami’n.

Асқар Жұмағалиев — Asqar Jumag’ali'ev.

Қайрат Әбдiрахманов — Qai’rat A’bdirahmanov.

Бейбіт Атамқұлов — Bei’bit Atamqulov.

Сәкен Жасұзақов — Sa’ken Jasuzaqov.

Елжан Біртанов — Eljan Birtanov.

Арыстанбек Мұхамедиұлы — Arystanbek Muhamedi'uly.

Ахметжан Есiмов — Ahmetjan Esimov.

Иманғали Тасмағамбетов — Imang'ali' Tasmag'ambetov.

Әсет Исекешев — A'set Isekes'ev.

Бауыржан Байбек -Bay'yrjan Bai'bek.

Мұхтар Құл-Мұхаммед — Muhtar Qul-Muhammed.

Напомним, в апреле этого года в своей программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» глава государства Нурсултан Назарбаев предложил план перехода на латинский алфавит. По его словам, к этому моменту Казахстан шел с тех пор, как была приобретена независимость. С 2025 года, отмечал президент, казахстанцы должны использовать латиницу во всех сферах жизнедеятельности. Вся деловая документация, периодическая печать и учебники должны выходить на обновленном алфавите. Проект нового казахского алфавита был презентован казахстанцам в начале октября. Специфические звуки в нем обозначают не диграфами, а специальными символами — буквами с апострофами.

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Как выглядят имена казахстанских политиков на латинице
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