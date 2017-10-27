Как выглядят имена казахстанских политиков на латинице

Напомним, в апреле этого года в своей программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» глава государства Нурсултан Назарбаев предложил план перехода на латинский алфавит. По его словам, к этому моменту Казахстан шел с тех пор, как была приобретена независимость. С 2025 года, отмечал президент, казахстанцы должны использовать латиницу во всех сферах жизнедеятельности. Вся деловая документация, периодическая печать и учебники должны выходить на обновленном алфавите. Проект нового казахского алфавита был презентован казахстанцам в начале октября. Специфические звуки в нем обозначают не диграфами, а специальными символами — буквами с апострофами.