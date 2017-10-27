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12:04 (мск), источник: Sputnik

Интерпол научил сотрудников МВД Узбекистана выявлять фальшивую валюту

Участники тренинга научились распознавать поддельные паспорта и другие документы, удостоверяющие личность, в обучении принимали участие также сотрудники правоохранительных органов Таджикистана и Азербайджана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Ташкенте состоялось открытие Регионального тренинга, посвященного оценке безопасности документов, удостоверяющих личность.

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Тренинг организован по инициативе Генерального секретариата Международной организации уголовной полиции — Интерпол и при содействии швейцарской компании «SICPA». На тренинге участники узнали о деятельности Интерпола по предоставлению правовой помощи, оперативной поддержке и технических баз данных в выявлении поддельной валюты и дорожных документов в глобальном масштабе.

Учебный тренинг включает в себя 12 учебных модулей и 3 практических занятия. При этом, Интерпол привлекает ведущих специалистов в качестве инструкторов и экспертов.

В трех дневном тренинге принимали участие сотрудники правоохранительных органов Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Начиная с 2015 года, Генеральным секретариатом Интерпола проводятся учебные тренинги, посвященные экспертизе и исследованиям безопасности документов, удостоверяющих личность. За период с 2015 по 2017 годы, более 150 сотрудников правоохранительных органов из 31 стран принимали участие в подобных тренингах.

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