Интерпол научил сотрудников МВД Узбекистана выявлять фальшивую валюту

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Ташкенте состоялось открытие Регионального тренинга, посвященного оценке безопасности документов, удостоверяющих личность.

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Тренинг организован по инициативе Генерального секретариата Международной организации уголовной полиции — Интерпол и при содействии швейцарской компании «SICPA». На тренинге участники узнали о деятельности Интерпола по предоставлению правовой помощи, оперативной поддержке и технических баз данных в выявлении поддельной валюты и дорожных документов в глобальном масштабе.

Учебный тренинг включает в себя 12 учебных модулей и 3 практических занятия. При этом, Интерпол привлекает ведущих специалистов в качестве инструкторов и экспертов.

В трех дневном тренинге принимали участие сотрудники правоохранительных органов Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, передает пресс-служба МВД Узбекистана.