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15:13 (мск), источник: РИА Новости

Ученые раскрыли необычную связь между сексом и марихуаной

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Частое употребление марихуаны оказалось статистически связано с учащением половых контактов и понижением «социальных барьеров», что следует учитывать наркологам и сексологам, говорится в статье, опубликованной в научном издании Journal of Sexual Medicine.

«Вопреки обыденным представлением, употребление этого наркотика не притупляет половое влечение. Скорее, мы можем сказать, что частое курение марихуаны повышает частоту половых актов. Что интересно, этот эффект был одинаково сильным среди одиноких и семейных людей, а также не зависел от возраста, пола и наличия детей», — заявил Майкл Эйзенберг (Michael Eisenberg) из Стэнфордского университета (США).

В последние годы среди ученых возобновилась дискуссия о том, является ли марихуана наркотиком и вызывает ли она зависимость. Исследования, проводившиеся в прошлом на животных, давали в основном отрицательный ответ, однако недавние наблюдения за большими группами любителей «травки» показали, что постоянное употребление марихуаны ведет к изменениям в работе мозга и притупляет чувство удовольствия от ожидания приятных вещей.

Все это указало на то, что марихуана может вызывать как минимум психологическую зависимость и повышать шансы на то, что ее любитель в будущем начнет употреблять и другие наркотические вещества в поисках новых ощущений и остроты жизни.

Достаточно давно наркологи, как отмечает Эйзенберг, считали, что употребление «травки» имеет как минимум одно заметное последствие для работы организма — марихуана, как предполагали ученые, опираясь на рассказы любителей этого наркотика, снижает половое влечение и мешает работе половых органов. Кроме того, употребление марихуаны, как обнаружили другие группы ученых, может ухудшать качество спермы и вести к эректильной дисфункции.

С другой стороны, опыты на животных говорили об обратном — тетрагидраканнабинол, главный действующий компонент марихуаны, повышал активность «центров секса» в мозге и подавлял цепочки нейронов, отвечающие за соблюдение социальных норм.

Подобные разночтения заставили Эйзенберга и его коллег проверить, какая из этих теорий верна, собрав и проанализировав статистику по тому, как часто любители марихуаны занимаются сексом. В этом ученым помогло то, что очень большое число жителей США — примерно 30 миллионов человек — пробовало или регулярно употребляет этот наркотик, и сознается в этом социальным службам.

Проанализировав анкеты примерно 50 тысяч подобных молодых людей, ученые обнаружили, что употребление марихуаны оказалось статистически связанно с большей, а не меньшей частотой половых контактов. В среднем, парни и девушки, не употреблявшие «травки», занимались сексом примерно шесть раз в месяц, а любители этого наркотика — примерно семь раз. Иными словами, частота занятий сексом повышалась на 20%, причем она была выше у тех людей, которые чаще употребляли наркотик, чем у тех, кто пробовал его лишь эпизодически.

Получив подобный результат, ученые проверили, не мог ли он возникнуть из-за различий в экономическом положении, демографии, семейном статусе и в других характеристиках людей, употреблявших и не употреблявших марихуану. Даже когда наркологи «удалили» все эти факторы из данных, связь между марихуаной и сексом не исчезла.

Айзенберг подчеркивает, что наличие подобной связи совсем не говорит о том, что курение «травки» сделает кого-то более успешным среди представителей противоположного пола, и поэтому пробовать ее ради этих целей не стоит. Кроме того, данное открытие никак не опровергает того, что марихуана может вызывать эректильную дисфункцию и ухудшать качество спермы, заключают ученые.

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