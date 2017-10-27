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12:55 (мск), источник: ТАСС

Бард Новиков просит суд в Москве взыскать с передачи «Пусть говорят» €1 млн

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Свердловский шансонье Александр Новиков, обвиняемый в Екатеринбурге по делу о хищении средств пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс», подал исковое заявление о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда в размере €1 млн в отношении программы Первого канала «Пусть говорят».

Источник: ТАСС

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Виктория Агапова, иск поступил в производство в четверг.

«Иск Новикова о защите чести и достоинстве поступил в производство Останкинского суда 26 октября. Дата судебного заседания еще не назначена», — сказала представитель суда.

Как написал на своей странице в Facebook сам истец, он просит Останкинский суд взыскать с передачи €1 млн, так как считает, что целью программы было его очернение, и «причинение морального вреда». Речь в иске идет о выпуске передачи, посвященной «Бухте Квинс». По мнению заявителя, Первый канал должен принести публичные извинения и компенсировать моральный вред.

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17 августа в пресс-службе управления СК РФ по Свердловской области сообщили ТАСС, что Новикову предъявлено окончательное обвинение по статье УК РФ «Мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Ущерб от действий преступной группы из трех человек, по версии следствия, превысил 50 млн рублей. По данным следствия, обвиняемые перечислили часть средств пайщиков с расчетных счетов «Бухты Квинс» на счета других юридических лиц, после чего деньги были обналичены.

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