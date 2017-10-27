Бард Новиков просит суд в Москве взыскать с передачи «Пусть говорят» €1 млн
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Свердловский шансонье Александр Новиков, обвиняемый в Екатеринбурге по делу о хищении средств пайщиков
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Свердловский шансонье Александр Новиков, обвиняемый в Екатеринбурге по делу о хищении средств пайщиков
Как сообщила ТАСС
«Иск Новикова о защите чести и достоинстве поступил в производство Останкинского суда 26 октября. Дата судебного заседания еще не назначена», — сказала представитель суда.
Как написал на своей странице в Facebook сам истец, он просит Останкинский суд взыскать с передачи €1 млн, так как считает, что целью программы было его очернение, и «причинение морального вреда». Речь в иске идет о выпуске передачи, посвященной «Бухте Квинс». По мнению заявителя, Первый канал должен принести публичные извинения и компенсировать моральный вред.
17 августа в