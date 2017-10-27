Мэрия Екатеринбурга не будет менять директора ЦПКиО Романа Шадрина

Об этом в телефонном блиц-интервью ЕАН заявила начальник управления Татьяна Ярошевская.

— Собирается ли мэрия как-то реагировать на рост скандалов, связанных с Романом Шадриным?

— Есть основания быть недовольными директором парка? Сначала в этих недовольствах нужно разобраться. Пока, кроме петиции, я ничего не видела. Может быть, это какие-то личные взаимоотношения. Я ведь этого не знаю. У учредителя к директору парку нет никаких вопросов. Ситуация в парке абсолютно рабочая. Никаких претензий нет.

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— Но у горожан вопросов к нему все больше…

— Давайте разбираться, смотреть, чем люди недовольны. Петиции у нас нынче могут писать по любому поводу. Ну запретили фотосъемку в парке, потом разрешили. Это же рабочие моменты. В чем здесь криминал? Он воевал, он не работник культуры, он генерал, давайте его за это снимем? У него какой-то другой цвет волос? Другой цвет глаз? Давайте его за это снимем? Я не понимаю, что здесь комментировать. Эмоции я комментировать не могу.

Напомним, Романа Шадрина, директора парка, депутата городской думы, боевого генерала в отставке, в последнее время активно критикуют за неадекватные действия.