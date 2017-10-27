Мэрия Екатеринбурга не будет менять директора ЦПКиО Романа Шадрина
Управление культуры администрации Екатеринбурга не имеет претензий к директору ЦПКиО, депутату гордумы Роману Шадрину.
Управление культуры администрации Екатеринбурга не имеет претензий к директору ЦПКиО, депутату гордумы Роману Шадрину.
Об этом в телефонном
— Собирается ли мэрия
— Есть основания быть недовольными директором парка? Сначала в этих недовольствах нужно разобраться. Пока, кроме петиции, я ничего не видела. Может быть, это
— Но у горожан вопросов к нему все больше…
— Давайте разбираться, смотреть, чем люди недовольны. Петиции у нас нынче могут писать по любому поводу. Ну запретили фотосъемку в парке, потом разрешили. Это же рабочие моменты. В чем здесь криминал? Он воевал, он не работник культуры, он генерал, давайте его за это снимем? У него
Напомним, Романа Шадрина, директора парка, депутата городской думы, боевого генерала в отставке, в последнее время активно критикуют за неадекватные действия.
В частности, Шадрин пытался запретить фото- и видеосъемку на территории парка и санкционировал установку памятных знаков по различным поводам, превратив главное место отдыха горожан в импровизированное кладбище. Результатом стала петиция с требованием отставки директора. Накануне ее автор Александр Цариков заявил, что ему начали поступать угрозы. В известность о данной ситуации поставлена полиция.