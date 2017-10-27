Новокузнечанин застрелил знакомого из-за миллионного долга

Обвиняемый приехал к своему знакомому в кафе, чтобы обсудить возврат долга, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. В какой-то момент беседы они поругались, хозяин кафе оскорбил своего кредитора нецензурной бранью. Тогда мужчина достал пистолет и выстрелил ему в живот. Когда раненый попытался убежать, новокузнечанин еще два раза выстрелил ему в спину. На помощь подоспел 54-летний брат хозяина заведения и также получил ранение в живот. Злоумышленника смогли обезоружить подоспевшие сотрудники кафе, но он все равно смог скрыться с места преступления.