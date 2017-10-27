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12:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Новокузнечанин застрелил знакомого из-за миллионного долга

Мужчина использовал травматический пистолет, переделанный под боевой.

В Кемеровской области 61-летний местный житель застрелил знакомого владельца кафе из-за долга более, чем в 1 млн рублей.

Обвиняемый приехал к своему знакомому в кафе, чтобы обсудить возврат долга, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. В какой-то момент беседы они поругались, хозяин кафе оскорбил своего кредитора нецензурной бранью. Тогда мужчина достал пистолет и выстрелил ему в живот. Когда раненый попытался убежать, новокузнечанин еще два раза выстрелил ему в спину. На помощь подоспел 54-летний брат хозяина заведения и также получил ранение в живот. Злоумышленника смогли обезоружить подоспевшие сотрудники кафе, но он все равно смог скрыться с места преступления.

Стрелявшего задержали в течение нескольких часов. Он вернулся к себе домой и постирал одежду. Баллистическая экспертиза показала, что пистолет из травматического был переделан в боевой. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия). Сейчас оно передано в суд.

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