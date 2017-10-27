Новокузнечанин застрелил знакомого из-за миллионного долга
Мужчина использовал травматический пистолет, переделанный под боевой.
Мужчина использовал травматический пистолет, переделанный под боевой.
В Кемеровской области 61-летний местный житель застрелил знакомого владельца кафе
Обвиняемый приехал к своему знакомому в кафе, чтобы обсудить возврат долга, сообщает
Стрелявшего задержали в течение нескольких часов. Он вернулся к себе домой и постирал одежду. Баллистическая экспертиза показала, что пистолет из травматического был переделан в боевой. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия). Сейчас оно передано в суд.