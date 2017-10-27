В условиях неблагоприятной погоды автоинспекторы напоминают о дорожной безопасности

Полицейские подчеркивают, что из-за обильных дождей сцепление автомобиля с дорогой становится хуже, к вечеру к числу опасных факторов добавляется плохая видимость. Пешеходы, одетые в темную одежду, практически незаметны. В Волгограде продолжаются поиски неизвестного водителя, сбившего насмерть пешехода в Дзержинском районе. Трагический инцидент произошел 25 октября в 19:00 на шоссе Авиаторов. Но ДТП случаются и днем. Недавно в Волжском маршрутное такси сбило женщину, идущую по зебре. Сотрудники ГИБДД просят владельцев авто быть предельно внимательными на дороге. В первую очередь это касается соблюдения скоростного режима.
Виталий Тройнин, заместитель командира батальона ДПС отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду:
«В связи с изменением погодных условий обстановка на дорогах Волгограда стала более напряженной. Дорожное покрытие стало мокрым, скользким. Из-за дождей и снегопада видимость на дорогах тоже приравнивается к нулю. В связи с этим ГАИ Волгограда обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, не запаздывать со сменой летних шин на зимние».