В условиях неблагоприятной погоды автоинспекторы напоминают о дорожной безопасности

Полицейские подчеркивают, что из-за обильных дождей сцепление автомобиля с дорогой становится хуже, к вечеру к числу опасных факторов добавляется плохая видимость. Пешеходы, одетые в темную одежду, практически незаметны. В Волгограде продолжаются поиски неизвестного водителя, сбившего насмерть пешехода в Дзержинском районе. Трагический инцидент произошел 25 октября в 19:00 на шоссе Авиаторов. Но ДТП случаются и днем. Недавно в Волжском маршрутное такси сбило женщину, идущую по зебре. Сотрудники ГИБДД просят владельцев авто быть предельно внимательными на дороге. В первую очередь это касается соблюдения скоростного режима.