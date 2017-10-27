Нижегородцев призвали составить коллективное послание потомкам.

Как информирует пресс-служба главы региона со ссылкой на и.о. вице-губернатора Евгения Люлина, сбором предложений, которые будут рассмотрены при подготовке послания тем, кто будет жить в 2068 году, займется общественная организация «Комсомольская площадь». Свои сообщения можно отправлять на vlksmnn@yandex.ru.