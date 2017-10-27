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13:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородцев призвали составить коллективное послание потомкам

29 октября 2018 года в Нижнем Новгороде будут вскрыты капсулы с посланиями от комсомольцев 1968 года.

Нижегородцев призвали составить коллективное послание потомкам.

Как информирует пресс-служба главы региона со ссылкой на и.о. вице-губернатора Евгения Люлина, сбором предложений, которые будут рассмотрены при подготовке послания тем, кто будет жить в 2068 году, займется общественная организация «Комсомольская площадь». Свои сообщения можно отправлять на vlksmnn@yandex.ru.

Кстати, 29 октября 2018 года в Нижнем Новгороде будут вскрыты капсулы с посланиями от комсомольцев 1968 года.

Капсулы находятся в здании администрации Автозаводского района и в парке «Швейцария» («Имени Ленинского комсомола»).

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