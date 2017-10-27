Нижегородцев призвали составить коллективное послание потомкам
29 октября 2018 года в Нижнем Новгороде будут вскрыты капсулы с посланиями от комсомольцев 1968 года.
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29 октября 2018 года в Нижнем Новгороде будут вскрыты капсулы с посланиями от комсомольцев 1968 года.
Нижегородцев призвали составить коллективное послание потомкам.
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Кстати, 29 октября 2018 года в Нижнем Новгороде будут вскрыты капсулы с посланиями от комсомольцев 1968 года.
Капсулы находятся в здании администрации Автозаводского района и в парке «Швейцария» («Имени Ленинского комсомола»).