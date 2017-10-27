Американский беспилотник провел в воздухе пять суток

Источник: Vanilla Aircraft

Как пишет Aviation Week, испытания проводились в середине октября 2017 года и были признаны успешными. Аппарат обновил мировой рекорд продолжительности полета среди беспилотников массой до 500 килограммов.

Американские военные сегодня заинтересованы в разработке самолетов и беспилотников, способных взлететь с территории США и долететь до любой удаленной точки планеты.

Такие аппараты нужны военным, потому что, по оценке Пентагона, в ближайшем будущем число баз союзников, которыми смогут пользоваться США, существенно сократится.

Новый беспилотник VA001, рассчитанный на продолжительность полета не менее десяти суток, проходил испытания на полигоне «Уоллопс», принадлежащем NASA. Аппарат взлетел 18 октября и приземлился 23 октября, проведя в воздухе в общей сложности чуть больше 121 часа.

Беспилотник VA001 имеет размах крыла 10,9 метра и максимальную взлетную массу 272,2 килограмма. Аппарат способен развивать скорость до 130 километров в час и нести полезную нагрузку массой до 23 килограммов. Беспилотник может подниматься на высоту до 6,1 тысячи метров.

Взлет VA001 осуществляется с помощью буксира — до отрыва и набора высоты специальный автомобиль с помощью троса тянет аппарат по взлетно-посадочной полосе. Трос отсоединяется после того, как VA001 поднимется на высоту 300 метров.

Во время предыдущего испытания, состоявшегося в ноябре прошлого года, VA001 должен был провести в воздухе сто часов, но продолжительность его полета тогда составила всего 55 часов. Испытательный полет был прерван ледяным дождем. Несмотря на это беспилотник все равно успел установить мировой рекорд продолжительности полета среди аппаратов массой до 500 килограммов.

Разработчики оснастили беспилотник топливными баками внутри крыла и заправили его 76,6 килограмма топлива. Этого запаса хватило бы на десять дней полета аппарата.

Однако в воздухе беспилотник провел всего 55,9 часа, после чего совершил вынужденную посадку. В топливных баках VA001 после посадки оставалось горючего еще на шесть суток полета.

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Во время испытательного полета аппарат развивал скорость до 57 узлов (105,6 километра в час) и держался на высоте 1,9−2,3 тысячи метров. Летные испытания беспилотника были полностью согласованы с Федеральным управлением гражданской авиации США. Во время испытаний беспилотник нес полезную нагрузку массой 2,6 килограмма — систему ретрансляции радиосигнала и спектральную камеру.

VA001 станет не единственным долголетающим беспилотником в мире. Так, в настоящее время для министерства обороны Великобритании европейский концерн Airbus разрабатывает беспилотник Zephyr 8. Этот аппарат сможет находиться в воздухе до трех месяцев. Военные намерены использовать его в качестве летающего ретранслятора сигналов.

Размах крыла Zephyr 8 составляет 28 метров. Вся верхняя поверхность консолей крыла беспилотника будет покрыта солнечными батареями, которые будут питать электродвигатели. Аппарат сможет выполнять полеты на высоте до 21,3 тысячи метров и нести полезную нагрузку массой до пяти килограммов.