Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
День восстания против России стал праздником в Киргизии - СМИ
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Скорая вынудила пациента заплатить за госпитализацию
Названа страна, впервые обогнавшая США по числу миллиардеров
46-летняя Орбакайте затмила всех на модной премии (фото)
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Вера Брежнева сделала операцию в детстве после неудачной драки
СМИ: Блёданс показала откровенное фото с Прилучным
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
46-летняя Орбакайте затмила всех на модной премии (фото)
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
13:31 (мск), источник: N + 1

Американский беспилотник провел в воздухе пять суток

Американская компания Vanilla Aircraft провела новые испытания своего беспилотного летательного аппарата VA001 большой продолжительности полета, в ходе которых он провел в воздухе чуть больше пяти суток.

Источник: Vanilla Aircraft

Как пишет Aviation Week, испытания проводились в середине октября 2017 года и были признаны успешными. Аппарат обновил мировой рекорд продолжительности полета среди беспилотников массой до 500 килограммов.

Американские военные сегодня заинтересованы в разработке самолетов и беспилотников, способных взлететь с территории США и долететь до любой удаленной точки планеты.

Такие аппараты нужны военным, потому что, по оценке Пентагона, в ближайшем будущем число баз союзников, которыми смогут пользоваться США, существенно сократится.

Новый беспилотник VA001, рассчитанный на продолжительность полета не менее десяти суток, проходил испытания на полигоне «Уоллопс», принадлежащем NASA. Аппарат взлетел 18 октября и приземлился 23 октября, проведя в воздухе в общей сложности чуть больше 121 часа.

Новость
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон

Беспилотник VA001 имеет размах крыла 10,9 метра и максимальную взлетную массу 272,2 килограмма. Аппарат способен развивать скорость до 130 километров в час и нести полезную нагрузку массой до 23 килограммов. Беспилотник может подниматься на высоту до 6,1 тысячи метров.

Взлет VA001 осуществляется с помощью буксира — до отрыва и набора высоты специальный автомобиль с помощью троса тянет аппарат по взлетно-посадочной полосе. Трос отсоединяется после того, как VA001 поднимется на высоту 300 метров.

Во время предыдущего испытания, состоявшегося в ноябре прошлого года, VA001 должен был провести в воздухе сто часов, но продолжительность его полета тогда составила всего 55 часов. Испытательный полет был прерван ледяным дождем. Несмотря на это беспилотник все равно успел установить мировой рекорд продолжительности полета среди аппаратов массой до 500 килограммов.

Разработчики оснастили беспилотник топливными баками внутри крыла и заправили его 76,6 килограмма топлива. Этого запаса хватило бы на десять дней полета аппарата.

Однако в воздухе беспилотник провел всего 55,9 часа, после чего совершил вынужденную посадку. В топливных баках VA001 после посадки оставалось горючего еще на шесть суток полета.
Читайте также
Новостным дронам разрешили летать над людьми

Во время испытательного полета аппарат развивал скорость до 57 узлов (105,6 километра в час) и держался на высоте 1,9−2,3 тысячи метров. Летные испытания беспилотника были полностью согласованы с Федеральным управлением гражданской авиации США. Во время испытаний беспилотник нес полезную нагрузку массой 2,6 килограмма — систему ретрансляции радиосигнала и спектральную камеру.

VA001 станет не единственным долголетающим беспилотником в мире. Так, в настоящее время для министерства обороны Великобритании европейский концерн Airbus разрабатывает беспилотник Zephyr 8. Этот аппарат сможет находиться в воздухе до трех месяцев. Военные намерены использовать его в качестве летающего ретранслятора сигналов.

Размах крыла Zephyr 8 составляет 28 метров. Вся верхняя поверхность консолей крыла беспилотника будет покрыта солнечными батареями, которые будут питать электродвигатели. Аппарат сможет выполнять полеты на высоте до 21,3 тысячи метров и нести полезную нагрузку массой до пяти килограммов.

Василий Сычёв

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Американский беспилотник провел в воздухе пять суток
Новая нейросеть взломала капчу
СМИ узнали вероятную причину крушения российского Ми-8
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Центробанк снизил ключевую ставку
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Топ-менеджер «Трансаэро» стал новым гендиректором «ВИМ-Авиа»
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова Тромбофлебит, который ранее называли причиной смерти, оказался лишь катализатором
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь