В Самаре пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства
4 ноября 2017 года в Самаре на площади имени В. В. Куйбышева состоится
4 ноября 2017 года в Самаре на площади имени В. В. Куйбышева состоится
Этот праздник занимает особое место в праздничном календаре современной России, олицетворяя подвиг наших предков, сумевших сплотиться во имя свободы и независимости Родины.
В этом году основная идея празднования — прославление достижений Самарской губернии — региона, принимающего чемпионат мира по футболу 2018 года. Формирование единства на основе чувства гордости за свою Родину и людей, проживающих в ней.
С 12:00 на площади будут работать концертные, игровые и интерактивные тематические площадки.
В этом году впервые все присутствующие на площади смогут посетить виртуальную экскурсию «Самара-Арена», где с помощью современных 3D-технологий и выставок можно познакомиться с новыми спортивными объектами, инфраструктурой стадиона, получить консультацию о предстоящем чемпионате мира по футболу. Также будет организована встреча с послами мундиаля (с проведением фотосессии и получением автографа), и многое другое.
На выставке «Самара-2018» можно будет увидеть 3D-макеты объектов, ставших символами Самары, а также спортивных объектов в преддверии чемпионата мира по футболу, увидеть видеофильмы об истории и развитии Самары.
Особое внимание хочется обратить на выставку наград Самары (Куйбышева), врученных городу в разные годы. Здесь будут представлены подлинные награды столицы Самарского региона — Ордена Ленина и Октябрьской революции, почетный знак «Самара — город трудовой и боевой славы».
На этой же площадке гости праздника смогут познакомиться с историей Самарского знамени — от создания до наших дней, посетить выставку «Все мы — Россия» и сфотографироваться в национальных головных уборах и костюмах, почувствовать себя гражданами великой страны.
Ведущие самарские учебные заведения представят свои
О достижениях в освоении космоса и перспективах космической отрасли расскажет выставка «Самара космическая».
Любителей спорта ждут спортивные состязания — большой настольный футбол, сумофутбол,
Для зрителей также будет работать
На площади в разное время будут проходить показательные выступления по армейскому рукопашному бою, самообороне,
На площадке городского центра занятости и пункта набора на службу по контракту все заинтересованные в трудоустройстве смогут задать специалистам интересующие вопросы. На площадке ГУФСИН России по Самарской области можно будет получить консультацию о приеме на службу.
С 14:00 для жителей и гостей города начнется концерт лучших творческих коллективов Самарской области. Планируется выступление барабанного шоу «Beat makers» группы «Bellini», коллектива «Волжские казаки» и др. В 18:00 состоится
В красочном действии будут показаны яркие визуальные образы, прославляющие достижения Самарской губернии в сочетании с уникальной хореографией. С помощью ритмов и пластики синхронизированной с музыкой и видеорядом будут создаваться живые образы: космонавт в открытом космосе, строительство стадиона
В 18:15 с приветственными словами к участникам и гостям мероприятия обратятся руководители региона и почетные гости.
Ярко и эмоционально продолжит мероприятие флэшмоб самарских болельщиков, где все могут принять участие в репетиции и исполнении «Гимн российских болельщиков».
В финале мероприятия выступит популярная группа «Quest pistols show».