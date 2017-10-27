В Иркутске отреставрируют памятник борцам революции

«Этот монумент представляет угрозу для людей, так как может обрушиться в любой момент, чтобы этого не произошло было принято решение о его демонтаже, — отметил Виталий Барышников. — Памятник будет полностью разобран, промаркирован и складирован для того, чтобы в следующем году начать проектирование реставрации монумента и, в целом, благоустройства площадки вокруг него».

Работы будет проводить специализированное, лицензированное предприятие. Предварительно по заказу АНО «Иркутские кварталы» было проведено полноценное, инженерное обследование монумента. Памятник был отсканирован и сфотографирован, представлена его 3D-модель, по которой можно восстановить композицию в реальных размерах. «Предстоит большая работа, поэтому я обращаюсь ко всем иркутянам, чтобы они понимали, что это часть нашей истории, и мы не собираемся от нее отказываться. Мы хотим, чтобы это было достойным местом памяти и украшением нашего города», — подчеркнул Виталий Барышников.