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13:10 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области появится вегетарианский эко-посёлок

В Чебаркульском районе Челябинской области скоро появится первый на Урале вегетарианский эко-посёлок Тихомирово. В его владениях около 1000 гектаров, из них 140 выделено на 60−70 семей, 35 для выращивания эко-продукции и посадки деревьев.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» организатор создания эко-посёлка Максим Варнаков, эта идея появилась еще несколько лет назад. «Изначально в 2008 году мы вместе с отцом выкупили 3,5 тысячи гектаров земли для агрохозяйства, чтобы выращивать пшеницу, рожь, гречку. Но потом в 2014 году у нас зародилась идея строительства экологического посёлка, а в 2017 году мы перевели его в вегетарианский», — рассказал Максим Варнаков. Официально идея была одобрена и согласована с администрацией Чебаркульского района.

Об этом необычном проекте автор идеи объявил в начале лета.

«Сейчас уже забронировано 20 участков, 7 будущих тихомировцев уже получили документы, подтверждающие право собственности на землю, — отметил Максим Варнаков. — Мы предоставляем людям возможность приобрести её в рассрочку. Они приезжают, присматриваются и оценивают природу и местность».

Плюс одной особенностью проекта стала акция «гектар в дар». Каждая семья, успевшая забронировать участки во время действия акции, помимо 50 соток под строительство дома и обустройство приусадебного хозяйства, получит бесплатно гектар земли для сельскохозяйственного производства.

«Если участок имеет размер 50 соток, то благодаря 100 соткам (1 гектар) они смогут заниматься селькохозяйственной деятельностью: выращивать экопродукцию, ставить различные теплицы. Если в течение 2 лет эта земля не будет использоваться целенаправленно, то ее заберут обратно. А при удачном результате договора собственники выплачивают 20% на развитие Тихомирово. Эти деньги пойдут на благоустройство эко-посёлка, к примеру, строительство гостевых домов, спортивных и детских площадок», — подытожил организатор идеи создания посёлка Тихомирово.

Для общей территории посёлка заготовлено более тысячи саженцев: хвойные, плодовые, лиственные деревья и различные кустарники, около сотни деревьев высажены «в зиму». Остальные ждут своего часа в питомнике, специально для этого созданном. Сейчас территория будущего посёлка — это чистое поле с березовым лесом вокруг. Но планы у создателя проекта большие: уже в этом году так называемая «общая поляна», которая станет «сердцем» посёлка, местом для общения и отдыха жителей, будет засажена деревьями. Будущим летом в новом посёлке планируется проведение фестивалей и ярмарок, так что Тихомирово претендует на роль культурного центра этичного сообщества Урала.

«До конца года мы планируем построить банный комплекс — раздельную общественную баню для мужчин и женщин. В 2018 году хотим создать общественные и гостевые дома, где можно будет проводить тренинги и семинары, обсуждать эко-темы и вегетарианство», — поделился планами Максим Варнаков.

Многие люди, выбравшие жизнь без насилия и в рамках моральных норм, давно мечтали о том, чтобы жить в комфортных условиях в среде единомышленников. Так что внутренними правилами посёлка будет запрещено выращивать животных и птиц ради употребления в пищу и эксплуатации, также в посёлке будет запрещен алкоголь.

У будущего эко-посёлка существует своя страница в социальной сети Вконтакте. На ней можно получить информацию не только о самом проекте, но пообщаться с другими единомышленниками и посмотреть видео и фото. Также получить ответы на различные вопросы не только о том, как добраться до Тихомирово, но и о том, какие рядом находятся ближайшие населенные пункты, о возможности покупок продуктов в магазинах, обучении детей и многом другом.

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В Челябинской области появится вегетарианский эко-посёлок
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