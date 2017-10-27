Челябинцев просят воздержаться от поездок из-за надвигающегося снегопада
Столбик термометра опустится до 15 градусов мороза.
Столбик термометра опустится до 15 градусов мороза.
Автомобилистам по возможности стоит воздержаться от поездок
По данным Гидрометцентра, в ближайшее время в Челябинской и Курганской областях ожидается сильный снег, сохранится переменная облачность, а на отдельных участках дорог гололедица. Ночью температура воздуха в Челябинской области опустится до -15 градусов.
«На автодороге “Челябинск — Новосибирск” отмечаются снежные заносы, движение автомобильного транспорта затруднено, — предупреждают в Госавтоинспекции. — Изменение погоды ухудшает дорожные условия, повышает риск совершения
На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам.
ГИБДД Челябинска предупреждает о работе на дорогах города специальной снегоуборочной техники, которую сопровождают экипажи
«При приближении колонны снегоуборочной техники водители и пешеходы обязаны предоставить ей преимущество в движении», — напоминают автоинспекторы.