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13:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцев просят воздержаться от поездок из-за надвигающегося снегопада

Столбик термометра опустится до 15 градусов мороза.

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Автомобилистам по возможности стоит воздержаться от поездок из-за сильного снегопада, надвигающегося на Челябинскую область, рассказали «АиФ-Челябинск» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

По данным Гидрометцентра, в ближайшее время в Челябинской и Курганской областях ожидается сильный снег, сохранится переменная облачность, а на отдельных участках дорог гололедица. Ночью температура воздуха в Челябинской области опустится до -15 градусов.

«На автодороге “Челябинск — Новосибирск” отмечаются снежные заносы, движение автомобильного транспорта затруднено, — предупреждают в Госавтоинспекции. — Изменение погоды ухудшает дорожные условия, повышает риск совершения дорожно-транспортных происшествий. При движении на дальние расстояния следует быть предельно осторожными, иметь с собой тёплые вещи, питание и достаточный запас топлива».

На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам.

ГИБДД Челябинска предупреждает о работе на дорогах города специальной снегоуборочной техники, которую сопровождают экипажи дорожно-патрульной службы.

«При приближении колонны снегоуборочной техники водители и пешеходы обязаны предоставить ей преимущество в движении», — напоминают автоинспекторы.

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