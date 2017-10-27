В Уфе нашлась женщина, пропавшая по дороге в банк

По словам сестры, 24 октября Гузель вышла из дома в неизвестном направлении.



— Собиралась в Сбербанк, планы были купить загородный дом. Я проживаю в другом регионе, в понедельник Гузель мне позвонила, радостная была, сказала, что нашла подходящий вариант. После на связь уже не выходила. Соседка сообщила, что на следующий день она выбежала из квартиры легко одетой, на ее просьбу одеться, холодно ведь, ответила, что поедет на машине. Обычно она ездила машине, но в этот раз по какой-то причине оставила ее во дворе.



Сегодня, 27 октября, стало известно, что Гузель нашлась. Она жива, но общаться с кем-либо отказывается. Ее сестра предположила, что у нее может быть глубокая депрессия. Обстоятельства исчезновения выясняются.