В Грибановском районе построят новый фельдшерско-акушерский пункт
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Новое здание будет расположено в центре села. Площадь медучреждения — более 80 кв. м.
— Мы вошли в государственную программу Воронежской области по развитию здравоохранения. Подрядчики приступили к работе 10 октября, выложили фундамент, возводят стены. В новом здании будет комната для проведения амбулаторного приема, процедурная, комната для прививок, аптека, технический кабинет и санузел, — рассказала Людмила Скворцова.
Прораб строительной бригады «Донстрой» Юрий Ткачев отметил, что это будет здание с газовым отоплением и современной отделкой.
— Работаю в ФАПе почти 30 лет. Село небольшое, всего 300 жителей. В день бывают по
На строительство выделили около 5 млн рублей. Работы завершат к середине декабря.