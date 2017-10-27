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12:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Грибановском районе построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт начали строить в селе Краснореченке Грибановского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила исполняющий обязанности главы сельского поселения Людмила Скворцова в пятницу, 27 октября.

Действующий фельдшерско-акушерский пункт находится в приспособленном помещении и не соответствует санитарным нормам, отапливается печкой. В течение 30 лет в помещении ни разу не делали капитальный ремонт.

Новое здание будет расположено в центре села. Площадь медучреждения — более 80 кв. м.

— Мы вошли в государственную программу Воронежской области по развитию здравоохранения. Подрядчики приступили к работе 10 октября, выложили фундамент, возводят стены. В новом здании будет комната для проведения амбулаторного приема, процедурная, комната для прививок, аптека, технический кабинет и санузел, — рассказала Людмила Скворцова.

Прораб строительной бригады «Донстрой» Юрий Ткачев отметил, что это будет здание с газовым отоплением и современной отделкой.

— Работаю в ФАПе почти 30 лет. Село небольшое, всего 300 жителей. В день бывают по восемь-десять посетителей. Это и дети, и пожилые люди. Сейчас сезон простудных заболеваний и сельчане приходят на процедуры. Часто вызывают на дом. В любую погоду идем с одного конца села на другой. Пациентов с тяжелыми заболеваниями доставляем в районную больницу, — рассказала заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Изольда Арзуманян.

На строительство выделили около 5 млн рублей. Работы завершат к середине декабря.

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