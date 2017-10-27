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13:15 (мск), источник: Sputnik.by

Белоруса Мещерякова включат в Зал славы университета Джорджа Вашингтона

Белорусского баскетболиста до сих пор любят и ценят в американском университете, для баскетбольной команды которого он сделал очень много.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола, спортивный директор «Цмокі-Мінск» Егор Мещеряков будет введен в Зал славы университета имени Джорджа Вашингтона (GW), сообщили Sputnik в пресс-службе БФБ.

На этой неделе спортивный департамент Университета имени Джорджа Вашингтона представил список из восьми человек, которые за свои заслуги будут включены в Зал славы в будущем году.

«Именитый белорусский баскетболист вошел в список восьми лучших спортсменов, которые 3 февраля 2018 года будут введены в Зал славы учебного учреждения», — рассказали в БФБ.

В университете Мещерякова назвали «олицетворением мужской команды GW», за которую он выступал с 1995 по 1999 годы. В учебном учреждении вспомнили все заслуги белорусского спортсмена. «В мае 1998 года Егор был удостоен почетного звания лучшего студента-спортсмена Университета имени Джорджа Вашингтона», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте GW.

Спустя год, в 1999-м, белорус был выбран во вторую сборную Academic All-America благодаря своим успехам в спорте и учебе, где он получил степень бакалавра наук с отличием.

В настоящее время Мещеряков занимает восьмое место в рейтинге лучших баскетболистов GW с 1645 очками за карьеру. «В 2001 году Егор Мещеряков был избран в команду ХХ Века — Colonials All-Century Team», — добавили в университете.

Баскетболист после выступления за Colonials Егор играл за команду New Jersey Nets в Летней Лиге НБА 1999 года, а затем выступал за клубы Италии, Греции, Турции, России и Украины. Спортивную карьеру он завершил пять лет назад.

«Безусловно, мне очень приятно узнать, что мое время в университете GW не прошло даром, и мои спортивные и академические заслуги высоко оценены. Это были очень насыщенные и плодотворные четыре года, полные тренировок, учебы и личностного роста», — сказал Мещеряков.

Он сказал слова благодарности всем, кто помогал ему в учебе и тренировках в США. «Это большая честь оказаться среди 160 членов Зала славы, среди которых всего 30 баскетболистов», — добавил Мещеряков.

Кроме белоруса, в Зал славы GW попадут Кимберли Бек (женский баскетбол), Кристин Дэвидсон (женский футбол), Джин Герилья (мужской баскетбол) Меган Хоган (женский кросс), Мэтт Осборн (мужской футбол), Мэри Джо Уорнер (администрация) и Тим Жеброски (бейсбол). Таким образом, Спортивный Зал Славы Университета GW, образованный в 1959 году, пополнится восемью новыми именами, а его членство возрастет до 168.

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