В замке Ласточкино гнездо будут проводить бесплатные экскурсии

В замке «Ласточкино гнездо» в честь Дня народного единства будут проводить бесплатные экскурсии. Посетителям расскажут историю дворца.

Прогуляться по самой популярной в Крыму достопримечательности жители и гости полуострова смогут 4 ноября.

— Бесплатные экскурсии будут проводиться ежечасно с 11.00 до 16.00, — сообщает туристический портал Крыма. — Вечером в рамках акции «Ночи искусств» посетителей ждет кинопоказ и познавательная беседа на тему: «Многонациональный Крым: история и культура народов, проживающих в Крыму».