В Молдове организуют прощание с погибшим в Кот-д’Ивуаре экипажем

Утром 14 октября грузовой самолет упал в море недалеко от аэропорта в Абиджане. Погибли четверо граждан Молдовы. Еще шесть человек пострадали, включая двоих граждан Молдовы и четырех французов. Отмечается, что самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции. По предварительной версии, причина крушения судна — плохие метеоусловия. Комиссия в составе пяти человек, в том числе члены Органа гражданской авиации под председательством представителя министерства экономики и дорожной инфраструктуры вылетели в Кот-д’Ивуар 18 октября. 25 октября в Абиджане состоялась церемония прощания с погибшими членами экипажа ВС АН-26, ER-AVB. В четверг вечером тела членов экипажа, погибших при крушении самолета в Кот-д’Ивуаре, достав в Молдову. До этого в Молдову прибыли пострадавшие в результате ЧП.