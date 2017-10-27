В Молдове организуют прощание с погибшим в Кот-д’Ивуаре экипажем
Церемонию прощания с четырьмя погибшими в Кот-д’Ивуаре гражданами Молдовы проведут в аэрогородке.
Церемонию прощания с четырьмя погибшими в Кот-д’Ивуаре гражданами Молдовы проведут в аэрогородке.
КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В субботу в Молдове простятся с четырьмя погибшими членами экипажа самолета, потерпевшего крушение 14 октября в Кот Д’Ивуаре. Об этом в пятницу сообщили в авиакомпании «Valan International Cargho Charter».
Утром 14 октября грузовой самолет упал в море недалеко от аэропорта в Абиджане. Погибли четверо граждан Молдовы. Еще шесть человек пострадали, включая двоих граждан Молдовы и четырех французов. Отмечается, что самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции. По предварительной версии, причина крушения судна — плохие метеоусловия. Комиссия в составе пяти человек, в том числе члены Органа гражданской авиации под председательством представителя министерства экономики и дорожной инфраструктуры вылетели в Кот-д’Ивуар 18 октября. 25 октября в Абиджане состоялась церемония прощания с погибшими членами экипажа ВС АН-26,
«Завтра, 28 октября, Авиакомпания Valan International Cargho Charter организует церемонию прощания с четырьмя членами экипажа ВС Ан-26,
В списке погибших — командир экипажа Евгений Литовка, второй пилот Александр Шиканов, бортмеханик Павел Беседин и инженер Дмитрий Мельничук.