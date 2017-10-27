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13:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцев предупреждают о снеге, ветре и скользких дорогах

На выходных в Новосибирской области сохранится неустойчивая погода, будет идти дождь, переходящий в мокрый снег, ожидается усиление ветра, предупредили в МЧС.

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Новосибирцев предупреждают о снеге, ветре и скользких дорогах, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

На грядущих выходных, 28 и 29 октября, в Новосибирской области ожидается неустойчивая погода. Дожди будут переходить в мокрый снег, ожидается усиление ветра до 20 м/с. На дорогах гололёд, ухудшение видимости местами до 500−1000 метров. .

«В непогоду сотрудники МЧС рекомендует воздержаться от дальних прогулок на природу, а также поездок за пределы населенных пунктов на личном автотранспорте без особой необходимости. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями», — рассказали в ведомстве.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «101», «112».

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