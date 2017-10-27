Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
День восстания против России стал праздником в Киргизии - СМИ
В любви к мучному обвинили гены
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Тайна века: открыты новые подробности убийства Кеннеди
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Вера Брежнева сделала операцию в детстве после неудачной драки
СМИ: Блёданс показала откровенное фото с Прилучным
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Данила Козловский опубликовал редкое фото своей возлюбленной
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Праздник миллиона огней
13:43 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале проведена первая операция по трансплантации сердца

Пациентом стал 54-летний местный житель.

Спецбригада Свердловской областной клинической больницы № 1 провела первую на Южном Урале операцию по трансплантации сердца — пациентом стал 54-летний житель Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области, бригаду трансплантологов в составе четырех человек от СОКБ № 1 возглавил руководитель Центра сердца и сосудов, кандидат медицинских наук Константин Кондрашов, а от челябинских коллег — заведующий кардиохирургическим отделением ЧОКБ, кандидат медицинских наук Михаил Нуждин.

О состоянии пациента пока ничего не сообщается.

Центр сердца и сосудов имени М. С. Савичевского СОКБ № 1 открыт в 1999 году. Он входит в четверку лидеров среди областных клинических больниц, которые занимаются кардиохирургией: это Краснодар, Уфа, Екатеринбург и Воронеж.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В центре Челябинска закроют движение транспорта
На Южном Урале проведена первая операция по трансплантации сердца
СМИ узнали вероятную причину крушения российского Ми-8
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Центробанк снизил ключевую ставку
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Топ-менеджер «Трансаэро» стал новым гендиректором «ВИМ-Авиа»
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова Тромбофлебит, который ранее называли причиной смерти, оказался лишь катализатором
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь