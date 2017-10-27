На Южном Урале проведена первая операция по трансплантации сердца

Спецбригада Свердловской областной клинической больницы № 1 провела первую на Южном Урале операцию по трансплантации сердца — пациентом стал 54-летний житель Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области, бригаду трансплантологов в составе четырех человек от СОКБ № 1 возглавил руководитель Центра сердца и сосудов, кандидат медицинских наук Константин Кондрашов, а от челябинских коллег — заведующий кардиохирургическим отделением ЧОКБ, кандидат медицинских наук Михаил Нуждин.

О состоянии пациента пока ничего не сообщается.