На Южном Урале проведена первая операция по трансплантации сердца
Пациентом стал 54-летний местный житель.
Пациентом стал 54-летний местный житель.
Спецбригада Свердловской областной клинической больницы № 1 провела первую на Южном Урале операцию по трансплантации сердца — пациентом стал 54-летний житель Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области, бригаду трансплантологов в составе четырех человек от СОКБ № 1 возглавил руководитель Центра сердца и сосудов, кандидат медицинских наук Константин Кондрашов, а от челябинских коллег — заведующий кардиохирургическим отделением ЧОКБ, кандидат медицинских наук Михаил Нуждин.
О состоянии пациента пока ничего не сообщается.
Центр сердца и сосудов имени М. С. Савичевского СОКБ № 1 открыт в 1999 году. Он входит в четверку лидеров среди областных клинических больниц, которые занимаются кардиохирургией: это Краснодар, Уфа, Екатеринбург и Воронеж.