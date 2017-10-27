Пенсионный фонд предупреждает жителей области о телефонных мошенниках

В частности, в отделение обратился житель Калининграда, который рассказал, что ему на городской телефон позвонил сотрудник ПФР и сообщил о положенном перерасчёте пенсии. Чтобы «перевести увеличенную пенсию», звонившему нужно было знать номер банковской карты.

ОПФР обращает внимание граждан, что перерасчёт осуществляется в заявительном порядке. Любая работа с населением производится сотрудниками ПФР только в клиентских службах, а не по телефону. Специалисты не ходят по домам пенсионеров, за исключением случаев, когда гражданин самостоятельно не может добраться до территориального органа ПФР, посещение осуществляется по заявлению пенсионера. По телефону персональные данные также специалистами запрашиваться не могут.