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16:43 (мск), источник: Playboy

Историческая правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью

Playboy собрал исторические факты и рассказал правду о скандально известной «Матильде».

На днях в большой прокат вышел фильм Алексея Учителя «Матильда». Картина не только стала сенсацией еще до показа, но и привлекла повышенное внимание к истории отношений русского императора Николая II и примы-балерины Мариинского театра Матильды Ксешинской.

Сюжет ленты берет начало с момента знакомства цесаревича и танцовщицы в 1890 году и заканчивается самой коронацией Николая II с супругой Александрой Федоровной в 1896 году. На историческую достоверность режиссер не претендовал, но мы решили внести некоторую ясность в ход истории.

Николаю II на момент связи с Ксешинской был всего двадцать один год, Но на экране мы видим актера, которому явно больше тридацати лет. Из-за этого может сложится ощущение, что между главными героями играют взрослые чувства, но это не так. В свои двадцать цесаревич увлекался балами и учебой, его мало интересовала борьба за престол, но он старательно учился у своего отца и готовился стать хорошим преемником.

Офицер императорской армии граф Воронцов, герой Данилы Козловского — несуществующий персонаж. По сюжету, ослепленный любовью к балерине и доведенный до безумия офицер являлся угрозой первому наследнику русского престола. Но ни в одном из дневников Николая или Матильды он не был упомянут, поэтому и в истории их отношений графу Воронцову делать было нечего, это художественный вымысел режиссера.

Мария Федоровна, мать Николая II, была настроена против брака Николая и Аликс. Она считала немецкую принцессу не лучшей партией для своего сына. Об этом свидетельствует переписка императрицы с младшим братом Николая II, Георгием Александровичем. Однако в фильме отношение у Марии Федоровны к невестке оказалось противоположным, она была активно вовлечена в единение этого союза и ратовала за скорейшее их венчание.

В «Матильде» воссоздали крушение императорского поезда в Борках, следовавшего из Крыма в Санкт-Петербург. По официальной версии, из-за плохого состояния участка железной дороги и высокой скорости 10 вагонов состава сошли с рельсов. После происшествия Александр III был сильно болен, и его увезли в Левадию, поселок, находящийся в живописном уголке Южного берега Крыма. Там же император и скончался. В фильме вы можете наблюдать сцену встречи Матильды Ксешинской с отцом Николая, который борется с болезнью, находясь в кругу семьи, будучи уже на коляске. Этого не могло быть, т.к. физически император был очень далек от дворца.

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После знакомства с Матильдой Николай отправился в кругосветное путешествие. Главными пунктами его остановок были Каир, Бомбей, Калькутта, Цейлон, Сингапур, Сайгон, Нагасаки и Киото. Матильда же о перемещениях будущего императора узнавала из газет. Скучая в разлуке, она увлеклась рисованием и хотела написать портрет Николая, но так и не смогла закончить свою картину. Возлюбленные отправляли письма друг другу — это была очень романтичная часть их отношений. К сожалению, об этих событиях в фильме не сказано ни слова.

Начальник сыскной полиции не шантажировал Матильду Кшесинскую и не врывался в ее апартаменты, проводя обыск. Все письма от Николая Матильда сохранила. Они не стали причиной ее уничижения и не являлись предметом волнений для императорской семьи. По просьбе свыше балерина просто исчезла из страны после 1895 года, не появляясь на венчании Николая II и Александры Федоровны.

Исказила историческую правду и линия поведения Александры Федоровны, которая на экране оказалась мнительной, обеспокоенной, легко внушаемой женщиной. По сюжету фильма она обращалась к лекарям и провидцам, совершала вместе с ними обряды и консультировалась в вопросах личной жизни. В действительности, будущая императрица не была сторонницей альтернативной медицины и эзотерики, по крайней мере, до рождения цесаревича Алексея Николаевича.

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