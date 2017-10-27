Рустам Минниханов: Вопрос с родными языками решат по нормам Конституции

«Наряду с успехами в национальном образовании накопились проблемы, — отметил Рустам Минниханов. — Убеждён, мы придём к оптимальному решению вопросов изучения и использования государственных и родных языков в соответствии с конституционными нормами».

Президент РТ также подчеркнул, что продолжающая в Татарстане дискуссия на тему консенсуса между русским и татарским языками, закреплённого в Конституции Татарстана, показывает чувствительность и деликатность этой темы.