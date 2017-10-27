Маликов зачитал рэп и провозгласил себя «Императором Твиттера»

Ролик был опубликован на YouTube-канале артиста.

На юмористическом видео Маликов читает рэп в обществе своих великовозрастных фантов и рассказывает, что всем социальным сетям он предпочитает Twitter, с помощью которого завоевывает молодежную аудиторию. В конце клипа артист в окружении новых и старых поклонников танцует и поет о том, что он стал «Императором Twitter».

«Мне не нужен BPM (количество ударов в минуту — прим. ред.), чтобы жечь на 140», — заявляет Маликов, намекая на ограничение количества допустимых знаков при написании твита.