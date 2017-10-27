Снимки современного прокурорского кабинета в Омской области сравнили с кабинетом времен СССР — ФОТО

Как видно по фото, за десятки лет здесь произошли заметные перемены. Так, вместо радиоприемника в кабинете появился компьютер, вместо бюста Ленина — флаг и герб РФ, а «лампочку Ильича» заменили современные лампы. Неизменным осталось лишь место, где стоит рабочий стол хозяина кабинета.

«Время неумолимо мчит вперед, все больше набирая обороты… Кажется, что какие-то события происходили совсем недавно, а потом оказывается, что прошло почти полвека», — говорится в посте.

Отмечается, что снимками кабинета, как современным, так и архивным, поделились сотрудники прокуратуры Муромцевского района.