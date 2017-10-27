Как не стать жертвой мошенников — рекомендации Росреестра по Башкирии
УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. В Управлении Росреестра по Башкортостану рассказали о том, как обезопасить себя от мошенников при покупке недвижимости.
УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. В Управлении Росреестра по Башкортостану рассказали о том, как обезопасить себя от мошенников при покупке недвижимости.
Как сообщили в ведомстве, самое простое, это обратиться к
Не стоит заменять договор
Бывают случаи, когда доверенность выдана нотариусом определенному лицу, а доверие собственника к этому человеку утрачено. Если это так, необходимо вновь обратиться к тому же нотариусу, для того, чтобы он предоставил уже справку об отмене, после чего незамедлительно предоставить ее в Управление Росреестра по РБ.
Зачастую собственники недвижимости опасаются, что с их объектом могут провести незаконную сделку. В этом случае, собственнику рекомендуется обратиться с заявлением о невозможности осуществления любых регистрационных действий с принадлежащим ему имуществом без его личного присутствия. Такие заявления принимаются в любом МФЦ.
При заключении сделки ее участникам необходимо заранее обговаривать все моменты, касающиеся денежных средств. В частности, кто платит за оформление документов, за услуги юриста, нотариуса, как проходит передача денег, в какой валюте и по какому курсу.
Строгое соблюдение вышеназванных рекомендаций существенно снизит риск мошенничества и даже сведет его до минимума, — уверены в регистрационном ведомстве.