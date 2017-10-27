«Аэрофлот» отменил авиарейс из Воронежа в Москву

Источник: аэропорт Воронежа

Самолет SU-9 должен был вылететь в 07:05 пятницы. Однако компания сообщила об отмене авиарейса. В пресс-службе Воронежского аэропорта сообщили, что изменения в расписании с работой аэропорта не связаны. «Аэрофлот» не предоставил информацию о причинах отмены рейса.

Кроме того, в пятницу задержали рейс «Аэрофлота» из Воронежа в Москву (Шереметьево). Рейс был назначен на 11:05. Самолет вылетел в 13:26.

В июле 2017 года авиакомпания «Аэрофлот» отменяла рейс из Москвы в Воронеж в связи с погодными условиями. Ране в апреле «Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Воронеж и обратно .

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