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15:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

«Аэрофлот» отменил авиарейс из Воронежа в Москву

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс из Воронежа в Москву (Шереметьево) в пятницу, 27 октября, следует из информации онлайн-табло воронежского аэропорта. Еще один рейс авиакомпания задержала.

Источник: аэропорт Воронежа

Самолет SU-9 должен был вылететь в 07:05 пятницы. Однако компания сообщила об отмене авиарейса. В пресс-службе Воронежского аэропорта сообщили, что изменения в расписании с работой аэропорта не связаны. «Аэрофлот» не предоставил информацию о причинах отмены рейса.

Кроме того, в пятницу задержали рейс «Аэрофлота» из Воронежа в Москву (Шереметьево). Рейс был назначен на 11:05. Самолет вылетел в 13:26.

В июле 2017 года авиакомпания «Аэрофлот» отменяла рейс из Москвы в Воронеж в связи с погодными условиями. Ране в апреле «Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Воронеж и обратно .

Контекст

Согласно правилам воздушных перевозок пассажиров, в случае нерегулярности полетов (задержки/отмены рейсов), пассажирам предоставляется питание при задержке вылета на 4 часа от назначенного времени по расписанию. Время для определения вида питания местное. Напитки предоставляются пассажирам при задержке вылета на 2 часа. При задержке рейса на 6 часов и более ночью или на 8 часов и более днем от назначенного по расписанию времени пассажирам, зарегистрированным на рейс, предоставляется гостиница с обеспечением питания за счет авиакомпании, а также транспорт до места размещения и обратно.

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