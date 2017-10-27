В зоопарке Самары открылся новый вольер для амурских тигров

В Самарском зоопарке состоялось торжественное открытие нового вольера для амурских тигров Кактуса и Касандры, в котором приняли участие врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, руководитель департамента охоты и рыболовства региона Вячеслав Лебедев, глава Октябрьского района Самары Алла Волчкова, спонсоры, оказавшие большой вклад и финансовую помощь в строительстве нового просторного жилища для тигров: генеральный директор «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин, руководитель дирекции по Самарской области Филиала Банка ВТБ Александр Мокрый, генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Самара» Андрей Кислов и посетители зоопарка, сообщаетучреждение.

Таким способом Самарская область приняла участие в федеральной целевой программе «Сохранение амурского тигра». Амурский тигр — самый крупный представитель семейства кошачьих, занесен в Международную красную книгу и Красную книгу РФ.

«Сохранение амурского тигра» — это программа, которую патронирует лично президент Владимир Путин. Она позволяет перевод детенышей в другие зоопарки, а при благоприятных условиях выпускать их потом в живую природу. Самарский зоопарк ведет большую работу в этом направлении, — рассказал врио министра культуры Сергей Филиппов.

В новом жилье Кактус и Касандра впервые увидели друг друга. Тигрицу зоопарк приобрел в прошлом году в Новосибирске. Кактусу десять лет, Касандре три года. Самарский зоопарк долгое время мечтал, чтобы у питомца Кактуса появилась пара, но для совместного проживания тигров старый вольер площадью 25 кв.м. был недостаточен.

В прошлом году руководство «Газпром трансгаз Самара» предложило весомую финансовую поддержку на строительства вольера. Мечты зоопарка воплотились в реальность. Большой вклад в строительство вольера внесли: ОАО Банк ВТБ, ООО «Газпром Межрегионгаз Самара».

«Жители города видели, что Кактусу достаточно было пяти шагов, для того, чтобы полностью закончить обход всей клетки. Сейчас понимаем, что пространство достаточно большое, свободное. И если получится, как говорят работники зоопарка, обнюхаться, то вольеры будут соединены на какое-то время и, надеемся, период развития тигров будет уже естественным», — сказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин.

«Это самый долгожданный вольер за всю историю нашего учреждения, спасибо за это меценатам, которые внесли свой финансовый вклад и помогли зверям решить «квартирный вопрос», — сообщил директор Самарского зоопарка Олег Шепталов.

Теперь у тигров новая просторная «квартира» общей площадью 240 кв. метров против прежних 25-ти, с домиками, где они смогут отдыхать, бассейнами для купания в жаркое время года. Вольер разделен на две части, так как тигры будут встречаться только в брачный период, как это происходит в дикой природе.

Сотрудники зоопарка надеются, что пара сложится и принесет потомство. В дикой природе осталось около 500 особей этого редкого хищника, в зоопарках примерно столько же. Для получения генетически здорового потомства Кактус и Кассандра вполне друг другу подходят, у каждого из них один из родителей проживал в условиях дикой природы.