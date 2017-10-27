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15:04 (мск), источник: ИА Башинформ

ГИБДД Башкирии усилит патрулирование на дорогах республики

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Из-за ухудшения погодных условий на дорогах Башкортостана осложнено движение транспорта. В связи с этим ГИБДД республики сообщает об усилении патрулирования на автодорогах.

«С целью недопущения дорожных происшествий и обеспечения безопасности на дорогах республики Госавтоинспекцией Башкортостана будут проведены профилактические рейдовые мероприятия, — предупреждают автоинспекторы. — Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами и перекрестками, соблюдайте скоростной режим, очередность проезда и дистанцию. Будьте внимательны и аккуратны».

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