ГИБДД Башкирии усилит патрулирование на дорогах республики

«С целью недопущения дорожных происшествий и обеспечения безопасности на дорогах республики Госавтоинспекцией Башкортостана будут проведены профилактические рейдовые мероприятия, — предупреждают автоинспекторы. — Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами и перекрестками, соблюдайте скоростной режим, очередность проезда и дистанцию. Будьте внимательны и аккуратны».