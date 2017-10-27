Часть центра Симферополя на три дня закроют для транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. С 27 по 30 октября в Симферополе закроют въезд на ул. Горького. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. С 27 по 30 октября в Симферополе закроют въезд на ул. Горького. Об этом сообщает
В частности, нельзя будет проехать на эту улицу на участках от ул. Жуковского до ул. Пушкина и от ул. Желябова до ул. Жуковского.
Как пояснили в администрации, это связано с плановой обрезкой зеленых насаждений в центре Симферополя.