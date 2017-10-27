Пропавшая 16-летняя калининградка вернулась домой
Пропавшая 24 октября 16-летняя девушка вернулась домой. Об этом сообщает
Пропавшая 24 октября 16-летняя девушка вернулась домой. Об этом сообщает
Где девушка была несколько дней, в полиции не уточнили. По предварительным данным, за время отсутствия школьницы противоправных действий в отношении неё совершено не было. Инспекторы ПДН проводят профилактическую работу с несовершеннолетней и её родителями, выясняются причины самовольного ухода ребёнка из дома.
16-летняя девушка ушла из дома, расположенного на ул. Тихорецкой, утром 24 октября.