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15:24 (мск), источник: Клопс.ru

Пропавшая 16-летняя калининградка вернулась домой

Пропавшая 24 октября 16-летняя девушка вернулась домой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Источник: Клопс.ru

Где девушка была несколько дней, в полиции не уточнили. По предварительным данным, за время отсутствия школьницы противоправных действий в отношении неё совершено не было. Инспекторы ПДН проводят профилактическую работу с несовершеннолетней и её родителями, выясняются причины самовольного ухода ребёнка из дома.

16-летняя девушка ушла из дома, расположенного на ул. Тихорецкой, утром 24 октября.

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