Пропавшая 16-летняя калининградка вернулась домой

Где девушка была несколько дней, в полиции не уточнили. По предварительным данным, за время отсутствия школьницы противоправных действий в отношении неё совершено не было. Инспекторы ПДН проводят профилактическую работу с несовершеннолетней и её родителями, выясняются причины самовольного ухода ребёнка из дома.