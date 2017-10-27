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14:55 (мск), источник: Городской репортер

Из Ростова к аэропорту Платов запустят два автобусных маршрута

Аэропорт Платов, который начнет работу в декабре, и Ростов свяжут два автобусных маршрута.

Об этом сообщает группа «Ростовский городской транспорт» во «Вконтакте» со ссылкой на документ министерства транспорта региона.

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Новый маршрут № 285 будет следовать к Платову от Главного железнодорожного вокзала Ростова через улицу Красноармейскую и проспект Шолохова, а другой, № 286, — от Сельмаша через Северный обход. На каждом из маршрутов будет работать по 15 автобусов большой, а также по 15 автобусов малой вместимости. Стоимость проезда перевозчик будет устанавливать самостоятельно.

Напомним, аэропорт «Платов» строится в Аксайском районе Ростовской области рядом со станицей Грушевской. Он начнет работу в декабре этого года, после чего действующий аэропорт закроют.

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