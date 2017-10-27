Из Ростова к аэропорту Платов запустят два автобусных маршрута

Новый маршрут № 285 будет следовать к Платову от Главного железнодорожного вокзала Ростова через улицу Красноармейскую и проспект Шолохова, а другой, № 286, — от Сельмаша через Северный обход. На каждом из маршрутов будет работать по 15 автобусов большой, а также по 15 автобусов малой вместимости. Стоимость проезда перевозчик будет устанавливать самостоятельно.