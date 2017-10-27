Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Назван лучший способ мыть фрукты
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Данила Козловский опубликовал редкое фото своей возлюбленной
Mail.Ru Group запустил СМИ для девушекТемы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15:03 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани чествовали работников пассажирского транспорта

С профессиональным праздником специалистов поздравили Игорь Левитин, Ленар Сафин и Денис Калинкин.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 27 октября). В Казани чествовали работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Торжественное мероприятие с участием работников МУП «Метроэлектротранс» состоялось в Казанском автотранспортном техникуме им. А. П. Обыденнова. С профессиональным праздником, который отмечается в последнее воскресенье октября, представителей отрасли, студентов и преподавателей поздравили помощник Президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин и руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин.

Игорь Левитин процитировал собравшимся слова поздравления Президента РФ Владимира Путина. От себя же помощник главы государства добавил, что именно от работников общественного транспорта подчас зависит настроение тех, кто едет на работу, и тех, кто возвращается с работы. «Это часто бывает сложно. Но мы выбрали эту профессию, на мой взгляд, очень хорошую и востребованную», — сказал И. Левитин. Он также отметил технический прогресс, благодаря которому продолжает совершенствоваться транспорт, в том числе общественный.

Руководитель Исполкома Денис Калинкин, приветствуя собравшихся, в свою очередь, зачитал поздравление Мэра Казани Ильсура Метшина. «Этот праздник дарит нам повод искренне поблагодарить всех, кто вносит вклад в развитие пассажирской транспортной системы Казани, и наградить самых выдающихся работников отрасли. Это водители, кондукторы, кассиры, инженерно-технические работники, инспекторы, служащие и руководители пассажирских предприятий — каждый, кто ежедневно обеспечивает город пассажирскими перевозками», — отмечается в поздравлении градоначальника. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов отрасли.

Особое место в составе транспортного комплекса города занимает «Метроэлектротранс», отмечается в поздравлении Ильсура Метшина. Так, ежедневно предприятие обслуживает более 180 тыс. пассажиров, в частности, пассажиропоток метрополитена составляет 100 тыс. человек в день. К слову, на долю предприятия приходится четверть объема городских перевозок.

Сегодня в «Метроэлектротранс» трудятся более 2 тыс. человек. «Благодаря вам наземный электротранспорт стал основным средством передвижения для тысяч наших горожан, — говорится в поздравлении. — От вас также зависит стабильная работа самого молодого и перспективного вида транспорта в городе — метрополитена».

«Казанский общественный транспорт — это не только важнейший элемент городской инфраструктуры, но и часть имиджа столицы Татарстана. Обеспечивая жителей и гостей города комфортным и безопасным общественным транспортом, вы способствуете укреплению авторитета города в глазах туристов», — отмечается в поздравлении Мэра. Он также поблагодарил работников отрасли за профессионализм, вежливость, внимательность и отзывчивость к людям.

В ходе праздничного мероприятия министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, руководитель Исполкома Денис Калинкин, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров, председатель Комитета транспорта Айдар Абдулхаков вручили награды сотрудникам МУП «Метроэлектротранс». Среди наград — благодарности министра транспорта РФ, Президента РТ, Мэра Казани, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, почетные грамоты Казани, Исполкома города, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, присвоены почетные звания «Заслуженный работник транспорта РТ» и другие.

Напомним, что в Казани создана единая сеть городского пассажирского транспорта, включающая четыре вида транспорта. Она состоит из 6 трамвайных маршрутов на 91 трамвай, 11 троллейбусных маршрутов на 202 троллейбуса, 60 автобусных маршрутов, на которых эксплуатируются 843 единицы подвижного состава, 7 специальных (сезонных) автобусных маршрутов на 13 единиц, и одной линии метрополитена из 10 станций (от станции «Проспект Победы» до станции «Авиастроительная»). Пассажиров обслуживают 14 составов электропоездов (47 вагонов).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Казани чествовали работников пассажирского транспорта
Россия расширила список продэмбарго
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Центробанк снизил ключевую ставку
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Суд отправил директора РАМТ под домашний арест
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь