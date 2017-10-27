В Казани чествовали работников пассажирского транспорта

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 27 октября). В Казани чествовали работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Торжественное мероприятие с участием работников МУП «Метроэлектротранс» состоялось в Казанском автотранспортном техникуме им. А. П. Обыденнова. С профессиональным праздником, который отмечается в последнее воскресенье октября, представителей отрасли, студентов и преподавателей поздравили помощник Президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин и руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин.

Игорь Левитин процитировал собравшимся слова поздравления Президента РФ Владимира Путина. От себя же помощник главы государства добавил, что именно от работников общественного транспорта подчас зависит настроение тех, кто едет на работу, и тех, кто возвращается с работы. «Это часто бывает сложно. Но мы выбрали эту профессию, на мой взгляд, очень хорошую и востребованную», — сказал И. Левитин. Он также отметил технический прогресс, благодаря которому продолжает совершенствоваться транспорт, в том числе общественный.

Руководитель Исполкома Денис Калинкин, приветствуя собравшихся, в свою очередь, зачитал поздравление Мэра Казани Ильсура Метшина. «Этот праздник дарит нам повод искренне поблагодарить всех, кто вносит вклад в развитие пассажирской транспортной системы Казани, и наградить самых выдающихся работников отрасли. Это водители, кондукторы, кассиры, инженерно-технические работники, инспекторы, служащие и руководители пассажирских предприятий — каждый, кто ежедневно обеспечивает город пассажирскими перевозками», — отмечается в поздравлении градоначальника. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов отрасли.

Особое место в составе транспортного комплекса города занимает «Метроэлектротранс», отмечается в поздравлении Ильсура Метшина. Так, ежедневно предприятие обслуживает более 180 тыс. пассажиров, в частности, пассажиропоток метрополитена составляет 100 тыс. человек в день. К слову, на долю предприятия приходится четверть объема городских перевозок.

Сегодня в «Метроэлектротранс» трудятся более 2 тыс. человек. «Благодаря вам наземный электротранспорт стал основным средством передвижения для тысяч наших горожан, — говорится в поздравлении. — От вас также зависит стабильная работа самого молодого и перспективного вида транспорта в городе — метрополитена».

«Казанский общественный транспорт — это не только важнейший элемент городской инфраструктуры, но и часть имиджа столицы Татарстана. Обеспечивая жителей и гостей города комфортным и безопасным общественным транспортом, вы способствуете укреплению авторитета города в глазах туристов», — отмечается в поздравлении Мэра. Он также поблагодарил работников отрасли за профессионализм, вежливость, внимательность и отзывчивость к людям.

В ходе праздничного мероприятия министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, руководитель Исполкома Денис Калинкин, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров, председатель Комитета транспорта Айдар Абдулхаков вручили награды сотрудникам МУП «Метроэлектротранс». Среди наград — благодарности министра транспорта РФ, Президента РТ, Мэра Казани, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, почетные грамоты Казани, Исполкома города, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, присвоены почетные звания «Заслуженный работник транспорта РТ» и другие.