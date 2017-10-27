Общественный контроль проверил качество асфальта на улице Краснополянской

Дорога в границах от улицы Домостроителей и до разгуляевского железнодорожного переезда соединяет Городище с Волгоградом. Здесь же расположены крупные промышленные предприятия и логистические центры. Участок долгое время находился в запущенном состоянии. Для проведения ремонта он был включен в федеральный проект безопасные и качественные дороги.

Александр Хабаров, заместитель руководителя МУ «Комдорстрой»: «Протяженность ремонтируемого участка составляет 2,8 километра. Площадь покрытия 35 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено устройство тротуаров площадью 5 тысяч квадратных метров. И устройство выравнивающего слоя. Больше половины данной дороги уже отремонтировано, подрядчик обязуется в течение двух недель завершить ремонт на данном участке».

На всех этапах ремонта дороги проводится многоуровневый контроль качества. На этом участке общественники и специалисты независимой лаборатории проверяют дорожное полотно. Сейчас эксперты оценивают выравнивающий слой асфальтобетона. Визуально пробы соответствуют ГОСТу как по толщине слоя, так и по консистенции и составу. Гарантия на выполненные работы — 5лет.