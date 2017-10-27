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16:57 (мск), источник: Volga News

Сотрудники прокуратуры обнаружили выбоины на дорогах в Промышленном районе Самары

Прокуратура Промышленного района Самары выявила ряд нарушений требований законодательства о безопасности дорожного движения и ГОСТа Р 50597−93 «Автомобильные дороги и улицы.

Источник: Reuters

Сотрудники прокуратуры обнаружили выбоины в районе пересечения ул. Ветлянской и пр. Кирова, около дома № 6 по пр. Кирова; на ул. Тополей, 1; в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Силовой, в районе дома № 11 по ул. Силовой.

Кроме того, на этих участках нет дорожных знаков и других технических средств, которые бы предупреждали об опасности.

Прокуратура вынесла представление в адрес директора МП Самары «Благоустройство». Сейчас оно находится в стадии рассмотрения.

Материалы проверки также направлены в ОГИБДД УМВД России по Самаре для решения вопроса о возбуждении административных дел, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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