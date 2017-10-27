В Самаре на нескольких улицах изменится схема движения

В частности, возвращается двустороннее движение улицам Ново-Вокзальная и Аминева на участке от улицы Ново-Садовой до Московского шоссе. Также открывается двусторонний проезд по улице Губанова от улицы Ново-Садовой до улицы Солнечной.

Кроме того, изменяется приоритет в движении транспорта на пересечении Красноглинского шоссе и улицы 4 квартал поселка Мехзавод (Т-образный перекресток у Сбербанка) на режим движения до реконструкции: с ликвидацией светофора и введением одностороннего движения по Красноглинскому шоссе.

Ликвидируется временный пешеходный переход через Московское шоссе на пересечении с улицей 1-й квартал поселка Мехзавод со стороны бывшего поста ДПС.