В Самаре на нескольких улицах изменится схема движения
В Самаре в связи с завершением основных работ по реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» меняется схема движения на ряде улиц.
В Самаре в связи с завершением основных работ по реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» меняется схема движения на ряде улиц.
В частности, возвращается двустороннее движение улицам
Кроме того, изменяется приоритет в движении транспорта на пересечении Красноглинского шоссе и улицы 4 квартал поселка Мехзавод (Т-образный перекресток у Сбербанка) на режим движения до реконструкции: с ликвидацией светофора и введением одностороннего движения по Красноглинскому шоссе.
Ликвидируется временный пешеходный переход через Московское шоссе на пересечении с улицей 1-й квартал поселка Мехзавод со стороны бывшего поста ДПС.
При этом в