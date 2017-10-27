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14:57 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на нескольких улицах изменится схема движения

В Самаре в связи с завершением основных работ по реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» меняется схема движения на ряде улиц.

В частности, возвращается двустороннее движение улицам Ново-Вокзальная и Аминева на участке от улицы Ново-Садовой до Московского шоссе. Также открывается двусторонний проезд по улице Губанова от улицы Ново-Садовой до улицы Солнечной.

Кроме того, изменяется приоритет в движении транспорта на пересечении Красноглинского шоссе и улицы 4 квартал поселка Мехзавод (Т-образный перекресток у Сбербанка) на режим движения до реконструкции: с ликвидацией светофора и введением одностороннего движения по Красноглинскому шоссе.

Ликвидируется временный пешеходный переход через Московское шоссе на пересечении с улицей 1-й квартал поселка Мехзавод со стороны бывшего поста ДПС.

При этом в пресс-службе облправительства отмечают, что пока работы по установке средств организации дорожного движения завершены не в полном объеме и находятся в процессе.

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