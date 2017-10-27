С «бомбил» в Узбекистане взыскали почти 2 миллиарда сумов

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Инспекторы Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта всего за полтора последних месяца выявили свыше 5700 случаев незаконной перевозки пассажиров, сообщает корреспондент Sputnik.

«Проблема с “бомбилами” уже давно преследует нашу республику. Для ее решения мы активизировали кампанию по проведению ежедневных проверок перевозчиков. С начала октября было проведено свыше 1200 рейдов, в ходе которых выявлено 5700 случаев безлицензионной деятельности. По 1700 случаям суды уже взыскали штрафы на 1,95 миллиарда сумов», — отметил источник в агентстве.

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По его словам, сегодня масштабы работы таковы, что в ноябре агентство проведет дополнительный набор сотрудников, чтобы эффективнее бороться с «бомбилами». Однако главное здесь, отмечает он, не постоянные рейды, а помощь гражданского общества.

«Поймать “бомбилу” с поличным достаточно сложно. Приходится организовывать так называемую подсадку, когда в машину садится сотрудник с помеченными купюрами. Это занимает достаточно много времени и ограничивает возможности. Граждане должны сами понимать, что, садясь к нелегальным перевозчикам они не защищены от различных ситуаций, начиная от аварий и заканчивая нападениями на пассажиров», — отметил собеседник.