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15:00 (мск), источник: Sputnik

С «бомбил» в Узбекистане взыскали почти 2 миллиарда сумов

С начала октября инспекторы Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта провели свыше 1200 рейдов, в ходе которых выявили 5700 случаев безлицензионной деятельности.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Инспекторы Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта всего за полтора последних месяца выявили свыше 5700 случаев незаконной перевозки пассажиров, сообщает корреспондент Sputnik.

«Проблема с “бомбилами” уже давно преследует нашу республику. Для ее решения мы активизировали кампанию по проведению ежедневных проверок перевозчиков. С начала октября было проведено свыше 1200 рейдов, в ходе которых выявлено 5700 случаев безлицензионной деятельности. По 1700 случаям суды уже взыскали штрафы на 1,95 миллиарда сумов», — отметил источник в агентстве.

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По его словам, сегодня масштабы работы таковы, что в ноябре агентство проведет дополнительный набор сотрудников, чтобы эффективнее бороться с «бомбилами». Однако главное здесь, отмечает он, не постоянные рейды, а помощь гражданского общества.

«Поймать “бомбилу” с поличным достаточно сложно. Приходится организовывать так называемую подсадку, когда в машину садится сотрудник с помеченными купюрами. Это занимает достаточно много времени и ограничивает возможности. Граждане должны сами понимать, что, садясь к нелегальным перевозчикам они не защищены от различных ситуаций, начиная от аварий и заканчивая нападениями на пассажиров», — отметил собеседник.

Напомним, что на частных автовладельцев, которые задерживаются в ходе нелегальных перевозок, налагается штраф от 20 до 100 минимальных заработных плат (1 МРЗП — 149 775 сумов), а на должностных лиц компаний, сотрудники которых занимаются нелегальным извозом — от 50 до 150 МРЗП. Повторные нарушения наказываются штрафом от 25 до 75 МРЗП и лишением прав до 5 лет, или исправительными работами — до 3 лет.

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