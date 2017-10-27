План вакцинации против гриппа в Башкирии почти выполнен

Вакцинацией охвачено 37% населения республики (за аналогичный период 2016 года — 26,2%). Об этом сообщил 27 октября на заседании Госсобрания республики глава Роспотребнадзора Башкирии Евгений Степанов.

За счет федерального бюджета привиты 1113 тыс. взрослых и почти 339 тыс. детей. За счет средств работодателей и личных средств граждан — более 53 тыс. человек. По его словам, в настоящее время на территории республики регистрируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ, случаев гриппа не зарегистрировано. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога.

Как сообщил 24 октября на селекторном совещании министр здравоохранения Анвар Бакиров, в рамках национального календаря за счет федеральных средств вакцину получат 1,6 млн жителей республики, или 40% населения.