План вакцинации против гриппа в Башкирии почти выполнен
Всего привито более 1,5 млн человек, в том числе 339 тыс. детей.
Всего привито более 1,5 млн человек, в том числе 339 тыс. детей.
Вакцинацией охвачено 37% населения республики (за аналогичный период 2016 года — 26,2%). Об этом сообщил 27 октября на заседании Госсобрания республики глава Роспотребнадзора Башкирии Евгений Степанов.
За счет федерального бюджета привиты 1113 тыс. взрослых и почти 339 тыс. детей. За счет средств работодателей и личных средств граждан — более 53 тыс. человек. По его словам, в настоящее время на территории республики регистрируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ, случаев гриппа не зарегистрировано. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога.
Как сообщил 24 октября на селекторном совещании министр здравоохранения Анвар Бакиров, в рамках национального календаря за счет федеральных средств вакцину получат 1,6 млн жителей республики, или 40% населения.
Ранее замруководителя ведомства Галина Пермина отмечала, что в Башкирии не в полном объёме осваивают даже федеральные деньги на вакцинацию, не говоря о предприятиях, руководители которых неохотно выделяют средства на эти цели: по этой линии привито всего около тысячи человек вместо запланированных 28,6 тысячи.